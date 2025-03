Nagy Ervin nem aprózta el: már be is jelentkezett a kultuszminiszteri posztra

A színész azt is elismerte, hogy programot is írnak a csapatával, vagyis munkacsoportjával. Kijelentette: neki mégiscsak van egy saját rálátása a területre, és Magyar már a kezdetektől fogva számított rá ezen a téren.

Szóba került a független színházak finanszírozása kapcsán kialakult vitája Karácsony Gergellyel is. A főpolgármester többek között a Tisza Pártnak is nekiment, amiért a Közgyűlésben nem ment át a független előadóművészeti szervezetek fővárosi támogatása. Nagy Ervin erre Facebook-posztban reagált.

A műsorban most kifejtette, hogy túldimenzionálták ezt a vitát, de szerinte az is benne van a levegőben, hogy most nem úgy mennek a dolgok, mint eddig.

A főpolgármester szerinte adott esetben idegesebb a kelleténél,

pedig jobb, hogy ha vannak viták, erről szól ugyanis a demokrácia.

Nyitókép: Nagy Ervin beszédet mond a Belügyminisztérium épülete előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)