„A Medián legújabb kutatásában van 11%-nyi válaszadó, aki felkínált opciók közül választva »teljes mértékben támogatja« Ukrajna EU-csatlakozását.

A személyes preferenciámtól, sőt, ízlésemtől függetlenül mondom, hogy egyébként ahogy a Mi Hazánk próbál a Fidesztől és annak mindenféle ellenzékétől jobbra elrugaszkodni, úgy erre a 11 százalékra (plusz 28 százalékuk »inkább támogatja«) is lehetne olyan kampányt alapozni, ami a Fideszt a direkt ukránellenes véleménye, Magyar Pétert meg a gyáva mismásolása miatt opponálja. Mondjuk úgy, hogy most lehetne »brüsszeli hangfekvésben« megszólalni. Azt mondani, amit az európai államok kormányainak zöme és a megboldogult USAID e kérdésben eddig képviselt, és amire még most is be van hangolva a hazai ellenzéki médiaelit zöme. Ebben benne van egy 2026-os sima parlamenti bejutás.

(azért említettem a személyes ízlés kérdését, mert ez az illetők részéről egy ISZONYÚAN IRRITÁLÓ kampányt igényelne, de jó eséllyel működne).”

Nyitókép: BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP