Megérte az illegális akciózás: feljelentették Hadházy Ákost a Margit hídi demonstráció miatt

Az eset előzménye, hogy kedden az Országgyűlés 136 igen szavazattal elfogadta a gyülekezési törvény módosítását, amely a gyermekvédelmi jogszabályokkal összhangban többek között a pride-felvonulás megtartását is megtiltja a jövőben.

A döntés után a Momentum képviselői az ülésteremben tiltakoztak, füstbombát gyújtottak, papírokat szórtak és azt kiabálták: „Nem hagyjuk!”. A rendbontás később a Kossuth téren is folytatódott, ahol a párt kisebb tüntetést tartott. A megmozduláson Hadházy Ákos is felszólalt, majd felszólította a résztvevőket, hogy vonuljanak át a Margit hídra. A tüntetők blokád alá vették a Margit hidat, teljesen megbénítva a közúti és villamosforgalmat. A helyszínen ismét füstgyertyák is előkerültek.