Kocsis Máté elárulta, mi 2026 legnagyobb kérdése

Magyarország szuverenitása támadás alatt áll, ami ellen fel kell lépni – mondta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában, amelynek témája az alaptörvény tizenötödik módosítása volt.

Kocsis Máté utalt arra, hogy az Országgyűlés elé terjesztett módosítás több területet érint, köztük a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való jogot, a drogkérdést, a készpénzhasználat garantálását, és az ország függetlenségére vagy a nemzetbiztonságra veszélyt jelentő többes állampolgárok magyar állampolgárságának felfüggesztését.

Az állampolgárság felfüggesztéséről szóló módosításról közölte:

nem politikai, hanem az ország nemzetbiztonsági szempontjait vették figyelembe.

A javaslat benyújtásával a vita nem lezárult, hanem kinyílt – tette hozzá.

Kifejtette, az elmúlt években soha nem látott beavatkozási kísérlet folyt Magyarországon, amerikai dollárokból megvettek magyar újságírókat, politikusokat, aktivistákat azért, hogy a baloldali politikát itthon érvényre juttassák. Ennek ma már írásos nyomai vannak, dollármilliárdokról van szó. Feltárják, hogy kik voltak a személyek, szervezetek, médiafelületek, amelyek amerikai pénzből a jelenlegi kormány megdöntésére szövetkeztek, és amelyek Magyarországot elítélő jelentéseket írogattak az Európai Parlamentnek, az amerikai kormánynak – mondta.

A támadás elleni fellépés eszközeinek válogatása széles sávon folyik, nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes, de a vita kezdődik, kíváncsiak vagyunk, mit mondanak a politikusok, a közvélemény - fogalmazott.

Jelezte, vannak jogi aggályok, a javaslat részben alááshatja a magyar állampolgárság intézményébe vetett bizalmat, ezért körültekintően fognak hozzáállni.

A felvetésre, érintheti-e az alaptörvény-módosítás a határon túli magyarokat, azt válaszolta, ez is a vita szempontja. A javaslat az európai uniós államok polgáraira nem vonatkozik, a romániai és szlovákiai magyarok így nem érintettek. Szerbia és Kárpátalja jöhet szóba, ami fontos szempont, mérlegelni kell, és a Fideszen belül is nagy vita zajlik erről. A tervezet kizárja a csoportos felfüggesztést, kizárást, csak a külföldi pénzből a magyar szuverenitást sértő személyekkel szemben lehetne alkalmazni, akik Magyarország területi épségét, alkotmányos berendezkedését akarják megváltoztatni. Az EU több tagállamban - például Szlovákiában, Ausztriában, Németországban - jelenleg is van lehetőség állampolgárságtól való megfosztásra. Hangsúlyozta: a magyar nemzeti szuverenitás, a nemzetbiztonsági érdek sérelmére elkövetett tetteket meg kell torolni.

Úgy gondoljuk, hogy ne jussunk el odáig, hogy egy külföldi hatalom mondja meg, mi történjen Magyarországon, például az Egyesült Államokból Márki-Zay Péter, vagy Brüsszelből Magyar Péter esetében – jegyezte meg.