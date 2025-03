Utóbbi célja egy multikulturális, nemzeti és etnikai jellegektől mentes, alacsony kohéziójú, ezáltal minimális érdekérvényesítő képességű társadalom,

világkormánnyal az élén, amelynek segítségével hatalmát, befolyását, kiváltságos helyzetét könnyen és stabilan fenn tudja tartani. Ez az elit elsősorban a fejlett, kapitalista nyugati világban jött létre, és van jelen már évszázadok óta.

Az Európán kívüli világgal korábban nem is vagy alig találkozott. Egy részének (Amerika) még a létezéséről sem tudott. És amiről igen, ott is az övénél jóval fejletlenebb civilizációk álltak fenn. Ahol ugyan létezett az »elit« (törzsfőnökök, egyéb uralkodók), de föl sem merült, hogy hatalmuk a szűkebb területükön, esetleg szomszédaikon túlra is kiterjedhessen.

Bár valaha nem a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán, hanem a Dél-kínai-tenger volt a világkereskedelem központja, Kína pedig a világ vezető hatalma,

de aztán jött a Ming-dinasztia, és az 1400-as évektől önként vállalt bezárkózás, Xuande császár parancsára. Cseng Hö vezetésével még egy utolsó utat tehetett a kínai flotta, egészen Afrikáig, aztán a hajókat is megsemmisítették. Így történhetett, hogy a gyarmatosítást a spanyolok, portugálok, majd pedig a hollandok, fran­ciák, angolok hajtották végre.

Az ipari forradalom is Európában ment végbe, az elzárkózás miatt Kína pedig meggyengült, és az 1800-as évek közepén, az ópiumháborúk során végleg másodrendű szereplővé vált a világpolitika színpadán. Ez az elmaradottság a kommunizmussal, Mao Ce-tung hatalomra jutását követően még inkább fokozódott, és az egykor virágzó, fejlett és gazdag országból egy hatalmas nyomortanya lett.