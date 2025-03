Hatalmas pofonba szaladhatnak bele, akik temetik a magyar gazdaságot

Nehéz lehet elhinni, de az év második felében valósággal „szárnyalhat a magyar gazdaság”. Elemzők szerint ugyanis a kiskereskedelem után újabb szektorok, így az ipar és az építőipar is már fokozatosan bekapcsolódhat a növekedésbe. Mindez azt is jelenti, hogy

lassanként visszatérhetünk arra a növekedési pályára, ahonnan 2022-ben, az orosz–ukrán háború előtt tértünk le

– írta a Világgazdaság.

A lapnak nyilatkozó elemzők szerint bár továbbra is kihívások előtt áll a magyar gazdaság, legyen szó a külső kereslet nehézségeiről, a vámháborúról vagy újra visszatérő inflációról, de abban egyetértenek, hogy a GDP-bővülés Magyarországon egyre látványosabb lehet az előttünk álló hónapokban. Azaz minden esély megvan arra, hogy a magyar gazdaság maga mögött hagyja az elmúlt két év nehézségeit – húzták alá.

Hozzátették, ennek a gazdaság logikájából fakadó magyarázta van: a konjunktúrát ugyanis rendszerint dekonjunktúra követi, amikor mind a háztartások és mind vállalatok visszafogják a költekezéseiket a romló kilátások hatására. Rosszabb esetben vannak strukturális okai is, amire legjobb példa Németország, ahol az olcsó energiáról való leválás az egészet német modell alapjait kezdte ki, ez a recesszió pedig rányomta a bélyegét a magyar gazdaság növekedésére is.

Az összeállításban arra is rámutattak, hogy jobb esetben a növekedés visszaesésének ciklikus természete van, és ebben lehet bízni Magyarország esetében is,

azaz ahogy a vállalati és lakossági bizalom újra erősödik, úgy pöröghet fel a növekedés

– vázoltak fel egy optimista forgatókönyvet.

Valamint arra is felhívták a figyelmet, a belső kereslet, ha teljesen nem is állt helyre, de nagyságrendileg jobb állapotban van, mint az két és fél éve bármikor. Ezt jelzi, hogy januárban közel 5 százalékkal erősödött a kiskereskedelmi forgalom, miközben a turizmus is már hónapok óta két számjegyű növekedést produkál.

Látványos fokozatra kapcsolt a kiskereskedelem

De a kiskereskedelem is kezd látványos fokozatba kapcsolni, igaz, azután, hogy 16 hónapja emelkednek a reálbérek. Ez a jelenség azonban részben az óvatosággal magyarázható. Viszont úgy tűnik, hogy

a lakosság visszafogott költekezése kezd folyamatosan oldódni, annak ellenére is, hogy az infláció időközben visszatért.

Épp ezért sem véletlen, hogy a kormány beleállt az árrésstopon keresztül az infláció elleni háborúba, tartva attól, hogy az amúgy is törékeny fogyasztás lendületet megtöri – ismertették.