A termék ismeretlen tartalma miatt – esetleges THC tartalma miatt – nagy kockázatnak vannak kitéve a használói, így főleg a fiatalok. Könnyen előfordulhat nikotinmérgezés, kialakulhat nikotinfüggőség, rosszabb esetben kábítószer függőség.

Jelentős társadalmi problémát jelent a kábítószer függőség, mivel egyre elfogadottabbá válik azok használata és egyre könnyebben hozzáférhetővé válnak. Azonban a tévhit ellenére, hogy a marihuána (THC tartalmú szerek) nem, vagy kevésbé addiktív, mint más drogok, a rendszeres használatuk függőséghez vezethet.

Mivel a fiatalok az iskolai környezetben ki vannak téve társas és szociális hatásoknak, a kortársaik hatására könnyebben befolyásolhatóak, nyitottabbak és kíváncsibbak lehetnek ezeknek a termékeknek a kipróbálására. A már amúgy is népszerű, de számos egészségügyi kockázattal járó ELFbaron és hasonló elektronikus dohánytermékeken pedig nem kell sokat változtatni, hogy továbbra is fogyasszák a fiatalok, de ha még THC tartalommal is kiegészítik, még addiktívabb lehet.

A nemrégiben tartott iskolai razziák rámutattak, hogy nem egy elképzelt, jövőbeli problémáról van szó, hiszen már találtak a diákoknál olyan készülékeket, amelyek THC tartalommal rendelkeztek – jelent meg a NAV hivatalos oldalán.

További veszélyeket rejt magában a még sok országban nem szabályozott HHC, ami egy internetes keresőbe beírva, szinte számtalan termék formájában elérhető. A félszintetikus, laboratóriumban előállított HHC veszélye nem csak abban rejlik, hogy a THC-hoz hasonló hatásokat vált ki, de az előállításuk során sokszor ismeretlen és ellenőrizetlen összetételű vegyületekből készítik, melyek hatásai nem ismertek, kiszámíthatatlanok.

A közösségi médiában és a fiatalokat célzó hirdetésekben, akár influencerek bevonásával meghirdetett, ártalmatlannak, sőt, sok esetben egészségesnek beállított termékek terjedése egyre gyorsabb, kihasználva azokat a jogi kiskapukat, amik még lehetővé teszik a terjesztésüket. Rengeteg internetes webshop épült a termékek köré, előre kidolgozott marketinggel. Ezeknek az internetes hirdetéseknek és webshopoknak a célközönségei is, az internetet napi szinten használó fiatalok lehetnek, akik sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy milyen terméket vásárolnak. A terjesztők számára azonban a webshopok működtetése és az azon történő, nem személyes kereskedés rengeteg előnnyel jár: anonimitás, szélesebb terjesztési kör és nagyobb piac, csomagküldő szolgáltatások kihasználása.

A probléma megelőzése és felismerése jelentheti a megoldást. A fiatalok tájékoztatása, oktatása szükséges ahhoz, hogy tisztában legyenek a kábítószerek, jelen esetben különösen a THC, HHC használat kockázataival. Fontos továbbá a nyitott családi hozzáállás, a megértés és őszinte kommunikáció a szülőkkel. Kialakult függőség esetén pedig a megfelelő szakember segítségének bevonása.”

Nyitókép: Getty Images