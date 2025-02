Tekintettel arra, hogy tavaly ugyanilyenkor egy mégoly jól megérveltnek gondolt elemzés sem volt alkalmas annak az előrejelzésére, hogy heteken belül drámai változások következnek be a magyar politikai életben, ebben az évben egy hasonló próbálkozást célszerűbbnek tűnik oly módon tagolni, hogy elválasztjuk a nagyjából biztosra vehető tényezőket mindattól, amit bizonytalanként azonosíthatunk. Természetszerűleg ez utóbbiak az érdekesebbek, de ezekkel kapcsolatban legfőképpen a lehetőségstruktúra feltárása, illetve a politikai szereplők előtt álló kihívások azonosíthatók.

Afféle mottóként ehhez az íráshoz Ivan Krasztev tavaly év végi interjúinak néhány gondolatát ajánlhatjuk. A világhírű bolgár politológus a váratlan vezetők felbukkanása, a meghökkentő választói koalíciók létrejötte, a gyors és radikális vélemény- és identitásváltozások bekövetkezése, egy 1989-hez hasonló jelentőségű (ha nem is azzal azonos irányú) történelmi fordulópont most is zajló változásainak fontossága mellett azt hangsúlyozta, mennyire lényeges megérteni mindazt, ami a mi számunkra nem tűnik logikusnak.

Ami tudhatónak látszik:

A váratlanul érdekessé váló 2024-es év után a magyar belpolitikai állapotairól új tudásokat alakíthattunk ki, amelyeket a következőképpen csoportosítottunk:

– Visszatért a belpolitika, vagyis ismét van tét, ténylegesen a hatalomért folyó verseny zajlik. Ez alapvetően átalakította a politikacsinálás célját, a közélet atmoszféráját.