Újabb csúcspont Magyar Péter karrierjében: borotvát reklámoz a pártelnök

Semmi nincs ingyen Magyar Péteréknél

A Tisza Pártnál persze az sem meglepő, hogy mindennek megvan az ára. A pártnak már webshopja is van, ahol 7 ezer forintba kerül egy póló, 13 ezer forintért pedig „A haza nem egy árucikk!” feliratú pulóvert árulnak, egy retro fém bögréért alig kevesebbet kérnek, mint egy pólóért: 5 ezer forintba kerül. Az úgynevezett Tisza prémium tüntetős szett 54 ezer forintot taksál, de még Tisza Pártos kötényt és sodrófát is lehet venni 13 ezerért. A párt támogatói továbbá „rendszerváltó tagságot” is válthatnak, a legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. A rendszerváltó tagság egyfajta belépőnek számít a Tisza Pártba, aminek Magyar Péter jócskán megkéri az árát, ugyanis a múlt héten ismertette, hogy legalább három hónapos Tisza-sziget-tagság és legalább háromhavi befizetett rendszerváltókártya-tagság a feltétele a párttagságnak.