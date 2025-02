„Úgy tűnik, hogy a Soros pénzek Magyarországra juttatásáért felelős Action for Democracy vezetője újabb akciót készít elő. Nyugodjunk meg ezúttal is csak egy amerikai polgárról beszélünk, a Birodalom uráról, Soros Györgyről, aki arra készül, hogy kitöltse a USAID beszántása után keletkezett űrt. A dollármédia, a régi és új baloldal patrónusa nem adja fel. Kell neki ez az ország és brüsszeli megkentjeivel együtt el akar taposni minden ellenvéleményt. Már ha hagyjuk. Szerintem ideje van, hogy Washington után Brüsszelből is távozzon a Birodalom!”