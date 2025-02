Régi adósságát törleszti a kormány: megtörténik végre az összeköttetés Budapesttel

Már nem kell sokat aludni, és hosszú, kínkeserves évtizedek után végre megtörténik az, amire minden Békés vármegyei vágyott: sikerül a gyorsforgalmi összeköttetés a Viharsarok és a főváros között. A Mandiner úgy értesült, hogy a kínzó várakozás hamarosan véget ér, és

már a nyár előtt, áprilisban megtörténhet a nagy átadás, mikortól is az M5-ös autópálya hivatalosan is össze lesz kötve az M44-es gyorsforgalmi úttal.

A 2016-ban indult munkálatok első nagyobb eredménye 2019-ben volt, mikor átadták a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 kilométeres szakaszt, a következő évben pedig már használhattuk is a Kondoros és Békéscsaba közötti aszfaltcsíkot. Az új Tisza-hidat is magába foglaló Lakitelek és Tiszakürt közötti részt 2021 decemberében vehették birtokba az autósok, míg Lakitelek és Szentkirály közötti 4,6 kilométeres szakaszt tavaly februárban avatták fel.

Messze a vég. Szerencsére.

A munkálatok azonban nem érnek véget, hiszen nemrég kezdődött hazánk eddigi legnagyobb autópálya-csomópontjának építése Kecskeméttől nem messze, amivel az M44-et az M5-ös autópályával, valamint az 5-ös főúttal és a leendő M8-as autópályával kötik össze. A projektet az M5-ös 74-es számú, Kecskemét Észak nevű csomópontjának átépítésével kezdik, a teljes kivitelezés befejezése előre láthatóan 2027 első felében várható.

A Békéscsaba és Budapest közötti közlekedés felgyorsítása kulcsfontosságú a délkeleti régió fejlődése szempontjából, iparági pletykák szerint a Gyulán üzemet építő Airbusnak kikötése volt, hogy megtörténjen a vármegye és a főváros közötti gyorsforgalmi összeköttetés.

Korábban, még az M44-es bármely szakaszának elkészültét megelőzően a vármegyeszékhely és a főváros között több mint 3 órás volt a menetidő, amennyiben megtörténik a teljes összeköttetés, akár 2 óra alatt is meg lehet tenni a 220 kilométeres távolságot. Az M44-es jelenleg 93,3 kilométeren használható Békéscsaba és a Mosonyi pihenőhely között, onnantól 33 kilométer Szentkirályon át a Kecskeméti elkerülőn az M5-ös autópálya, így jelenleg 2 óra 15 perc a főváros elérése.

A gyorsforgalmit a jelenlegi tervek szerint egészen a román határig elviszik, hogy az majd becsatlakozzon a Nagyvárad és a magyar-román határ közötti pályaszakaszba, amit értelemszerűen a román félnek kell terveznie és kiviteleznie. Ez a projekt azonban még nem ma lesz befejezve, hiszen az előreláthatóan 43 kilométeres szakasz nyomvonala sem végleges, a tervek pedig 2028 nyaráig kell bemutatni a tárca számára.

Fájó pont

Bár az M44-es komoly gazdasági jelentőséggel bír, azonban a Békés vármegyeieknek komoly érvágást jelent, hogy 2024. januártól a meglévő pályaszakasz becsatlakozott a fizetős útszakaszok népes táborába. Ha valaki nem veszi meg bármelyik országos pályamatricát, akkor összesen három vármegyei engedélyt kell vásárolnia az M44-es használatához, szükség lesz a

Bács-Kiskun,

Jász-Nagykun-Szolnok és

Békés vármegyei matricákra.

Összhangban a fenti okokkal, az M44-es jelenleg az ország egyik legkevésbé igénybe vett útszakasza, már ami a személyautós forgalmat illeti, a szakaszon haladva pláne az esti órákban könnyen előfordulhat, hogy a Mosonyi pihenőtől egészen Békéscsabáig nem találkozik a sofőr másik autóssal. Lapunknak több Békés vármegyei lakos is arról számolt be, hogy bár nagy könnyebbséget jelentene számukra, hogy akár a megyén belül egyik településről a másikra az M44-esen menjenek, azonban annak fizetős léte miatt inkább a régi 44-es főúton mennek, még ha annak rosszabb is a minősége.

Arra számítottunk, hogy legalább addig ingyenes marad, míg az M5-össel össze nem kötik”

– mondta egyikük.

Ami az autóút gazdaságfejlesztési jelentőségét viszont bizonyítja, hogy a kamionos forgalom erős az M44-esen, ez nyilván abból is jó hír, hogy a korábbi áldatlan állapotok már nem állnak fenn, amikor is a 44-es főúton kellett gyakran araszolni a teherautók mögött.

Próbáljuk ki az újat

Az M44 és M5 közötti szakasz átadása előtt egy rendhagyó eseményt is szerveznek: március 1-jén a Bihari Természetbarát Egyesület 10 órai kezdéssel kerékpáros és görkorcsolya túrát szervez az elkészült M44 autóúton annak forgalomba helyezése előtt. Az útvonal értelemszerűen a Szentkirály és Kecskemét között halad majd, ami összesen 60 kilométernyi tekerést jelent.

A részleteket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.