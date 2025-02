Ránk rúgja az ajtót a tél, de vajon meddig marad? A meteorológus válaszol! (VIDEÓ)

Európában a hét második felére ismét a fagyos levegő lesz a domináns, sőt jobb, ha mindenki felkészül arra, hogy hétvégén Magyarország egyes területein leeshet a hó, valamint napközben is fagyokkal találkozhatunk. Az Időkép előrejelzése alapján szerdától péntekig felhős idő várható, délnyugat felől jellemzően csapadékkal, ami vegyesen lehet hó, havas eső, eső, néhol ónos eső is. Skandináviától nyugatra egy anticiklon erősödik meg, ami miatt fagyos levegő árasztja el Európa egy részét, így hazánkat is. Észak-északkelet felé pedig a csapadéknál „növekszik a szilárd halmazállapot valószínűsége”.

Nem ette meg a kutya a telet, tartja a mondás, és bizony erre most az időjárás is rá fog szolgálni [...] újra láthatunk havat”– olvasható az oldalon.

Ami a közeljövőt illeti, azt még sejteni, hogy péntek délutáni órákban a havazás lehet a jellemző, majd szombaton a várható napsütés ellenére megjelenik a térségben a sarkvidéki eredetű légtömeg, a viharos északi szél. A komoly lehűlés eredményeképpen vasárnap hajnalra néhol -10 Celsius-fok alá hűlhet a levegő, míg a hóval borított, szélcsendes tájakon akár -15 Celsius-fokra is süllyedhet a hőmérséklet.

A lehűléssel és a hirtelen visszatérő téllel kapcsolatban Németh Lajos meteorológust kérdeztük, aki lapunknak elmondta, hogy „a hosszabb távú előrejelzés szerint körülbelül tíz napra” marad a téli hideg. Hozzátette, „tehát most van tizenkettedike, olyan február 24. tájékán jön egy jelentősebb enyhülés, addig viszont az idei tél leghidegebb időszaka lesz.”

A szakértőt arról is megkérdeztük, hogy az enyhülést követően számíthatunk-e igazi, hagyományos értelemben vett tavaszra, amire úgy felelt, hogy „igen, már március első felétől.” Mint Németh Lajos elmagyarázta, „azért is olyan nagy a kontraszt az idei február meg a tavalyi között, mert tavaly minden idők legenyhébb februárját élvezhettük.” Hozzátette, „az emberek rá is csodálkoznak, hogy február van, és még igazi téli hónap, de ebben nincs semmi rendkívüli, csak a tavalyi enyhe után az idei igazi téli február”.

A meteorológus arra is kitért, hogy „tavaly olyan időjárás volt februárban, mint ami Magyarországon március második felében, április elején szokott lenni, így bő egy hónappal előzte meg az időjárás a naptárt.”

Emlékeztetett, hogy „a december és január enyhébb volt, mint a sokévi átlag, de februárban most kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy mi is az az igazi tél.”

Nyitókép: Pixabay