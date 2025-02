„Pintér Béla volt a Telex podcastjének a vendége. A baloldali rendező az ellenzék egyik legikonikusabb alakja. Igazodási pont, ha liberális kultúráról van szó, de ha a kormány szapulása a feladat, azt is szívesen vállalja. Természetesen nemcsak úgy, durr bele módjára, hanem körmönfontan, a jólismert, vérbeli libsi attitűddel. Pintér a következőképpen jellemezte a jelenlegi kulturális kormányzat tevékenységét:

»Valami elképzelt nemzeti, muzeális, skanzenszerű, élettelen valami, amit látok, hót tehetségtelen emberek kezében, ami az országnak semmiképpen sem jó. A kultúrtámogatásnak értékközpontúnak kell lennie. Vegye észre az értéket, és az értéket támogassa. A tehetséget és az értéket. Per pillanat ez nincs. Nézzük meg, hogy milyen gigaprojektek jönnek létre kulturális szempontból, a helyzet nevetséges és nyomasztó. Mélységesen nyomasztó.«

Minden szavából süt a nagyképűség, a kivagyiság és a liberális felsőbbrendűség. Pintér ismét elmondta, amit már oly sokszor hallottunk: magas művészet, színvonalas kultúra csak és kizárólag a baloldalon létezik. Ahogy mondta is, szerinte hót tehetségtelen emberek sora dolgozik a jelenlegi kultúra irányításban. Hiszen az ő olvasatában a tehetség is csak baloldali lehet, ahogy a humor is. Hiszen mi itt a jobboldalon barbár, kulturálatlan, tájékozatlan bunkók vagyunk, akik vakon szavaznak a gonosz Fideszre.

A baloldalon Pintér minden rendezése, megszólalása ámulatot vált ki. A Telex-interjú előtt például a szintén Orbán-gyűlölő Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu, Insta-sztorijában tapsikolt örömében, hogy nyilatkozik az ikonja.”