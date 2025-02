„Tucker Carslonnal Dubajban Ez ilyen fedősztori-szagú. Először is ugyan miért Orbán megy Tuckerhez? Orbán mégiscsak egy miniszterelnök »Tucker« meg egy sokadik, kilóra megvett, lepukkant médiagyökér, Bayer Zsolt redneck verziója. Eddig mindig Tucker jött Magyarországra haknizni. Ez úgy hangzik, mintha az esküvőre felbérelek egy rajkózenekart, majd a násznéppel együtt leutazunk Biharugrára, mivel ott laknak a rajkók. Meg miért is pont Dubajban kell találkozniuk? Pont ott, ahol viktorunkkal egy hete törölték fel a padlót a tisztelt emirátusiak miután Viktorunk effektíve megpróbálta átverni őket?

Számomra két tippem lenne:

1.)

Fedőtörténet. Egész más miatt megy k, pl. egyeztetni az arabokkal, akik kicsit nehezen veszik, hogy Viktorunk megpróbálta csúnyán csőbe húzni és lenyúlni őket, esetleg szóba kerül, hogy az emirátusok akkora kártérítési pert akaszt édes hazánk nyakába, mint ide az államcsőd. Vagy más találkozón vesz részt Orbán. Dubaj kémek, maffiózók meg mindenféle sittes figurák nemzetközi meeting pointja.

2.)

Orbán már a 2030-as választásokra készül. Azt már sejti, hogy jelen állás szerint 2026 elúszott, a legjobb esetben is sima feles többsége lesz, ami a NER-re ha lehet, még a vereségnél is veszélyesebb. Ugyanakkor (a lá Ficó, Trump) szélsőjobbon van élet a halál után. Orbán egyébként is már halálosan unja Magyarországot, az piti, mucsai, ő nemzetközi szereplő akar lenni. Szóval Orbán most a nemzetközi neofasiszta vezetőként akarja magát pozícionálni és esetleg majd onnan akar majd visszatérni. És ehhez kellenek az ilyen nemzetközi sajtóhaknik.”