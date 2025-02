Mérő Vera Puzsér bizarr pedofilos mondatairól: „A Mandiner előkotort egy Puzsér videót, hogy felkérdezzen, elhatárolódom-e”

Mint azt szerdán írtuk: a Transzparens Újságírásért Alapítvány rátalált egy hangfelvételre, amelyen Puzsér Róbert másokkal beszélgetve bizarr állításokat tesz a pedofíliáról. Puzsér kijelentéseiről többeket megkérdeztünk. Farkas Attila Márton, azaz FAM, Puzsér jóbarátja és harcostársa is reagált, Puzsér pedig kiállt korábbi mondatai mellett.

Megkerestük Mérő Verát is, aki hosszadalmas Facebook-posztban reagált, nekünk küldött válaszában pedig kikötötte, ha idézzük, legyünk szívesek az egészet lehozni. Készséggel teszünk eleget kérésének.

Három kérdést tettünk fel: Egyetért-e Puzsér Róbert pedofíliával kapcsolatos állításaival? Egyetért-e azzal a kijelentéssel, hogy „A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn”? Amennyiben nem ért egyet, elítéli-e a publicista pedofíliával kapcsolatos kijelentéseit?

Mérő Vera válasza:

„JUBILÁL A KALETA-BOTRÁNY, A MANDINER ELŐKOTORT EGY PUZSÉR VIDEÓT, HOGY FELKÉRDEZZEN, ELHATÁROLÓDOM-E

Első blikkre nem igazán értettem az apropót, ami miatt a Mandiner éppen most tartja fontosnak, hogy nekem szegezze Puzsér Róbert, a Youtube-ra öt évvel ezelőtt feltöltött, egy Black Mirror-epizód kapcsán folytatott bő kétórás pódiumbeszélgetésének két és fél perces részletét. Érdekes egybeesés egyébként, hogy a kérdéses videórészlet éppen egyidős a fideszt – legalábbis a gyerekek elleni erőszak kapcsán – először megrengető Kaleta-botránnyal. Valamiért a Mandiner számára ebből az időszakból nem az utóbbi eset tűnik ma is említésre méltónak.

Sebaj, nem bánom, hogy nem olyan aktualitásokról beszélgetünk, mint Kónya “K.” Endre kegyelme, Vásárhelyi János kis híján eltussolt – ennek kapcsán keressék bátran a sértetti képviselőt, egyben az alapítványunk társalapítóját, dr. Gál Andrást –, bűnei vagy éppen a János bácsiéval azonos tetteket elkövető, ám felfüggesztettre ítélt Kunstár Béla, a közelmúltban is bizonyíthatóan bekövetkezett, kormányfinanszírozott gyermektáborokban való foglalkoztatása.

Sőt, egye fene, ne beszéljünk Balog Zoltánról, feledjük a vadászkastélyok legendáit, és ne foglalkozzunk azzal sem, hogy a kegyelmi botrány első évfordulójára a mindent újraíró gyermekvédelmi reformmal annyira jutottunk, hogy – a fals, de legalább rendkívül méltatlan – látszatintézkedések következményeképp még sokkal rosszabb lett a helyzet, annak ellenére, hogy tavaly ilyenkor ez alig tűnt lehetségesnek. A fidesz által leszállított beleegyezési korhatárt, hogy egy 14 éves gyerekkel sz**elhet a nagyszülőjével egykorú felnőtt, ne is említsük. Rendben, Mandiner, Szilvay úr, hagyjuk ezeket. Beszéljünk csak Puzsér Róbert öt évvel ezelőtti mondatairól a Kaleta-ügy kapcsán.

Íme a Mandiner kérdései, a válaszaimmal. Itt szeretném jelezni, hogy az újraközléshez csakis a teljes szöveg (a felvezetőt is beleértve) idézése mellett járulok hozzá.

– Egyetért-e Puzsér Róbert p*****liával kapcsolatos állításaival?

Nem tudom, pontosan mire kíváncsi a kérdező, de összességében azt tudom mondani, hogy jobb lenne, ha a cipész maradna a kaptafánál, és nem csapna fel gyerekjogi elemzőnek, azonban a szólás szabadsága azt is jelenti, hogy adott témában nem csak szakértői vélemények jelenhetnek meg. Ettől függetlenül Puzsér – helyenként kissé szakmaiatlanul keverve dolgokat, de vészes hülyeséget nem állítva – helyesen állította fel a kategóriákat, amelyek:

1. a klinikai értelemben p*****l bűnelkövető, aki testi vágya kielégítésére gyereket használ, bántalmaz; 2. a klinikai értelemben p*****l bűnelkövető, aki gyermekp*******fia fogyasztásában vétkes, hiszen a magatartásával maga is hozzájárul a gyerekek sérelméhez, illetve a kapcsolódó fekete iparág fenntartásához (ezt csinálta Kaleta Gábor, mintegy 20 000 ilyen jellegű felvétel erejéig.); 3. a klinikai értelemben p*****l bűnelkövető, aki gyerekek nem bántalmazó helyzetben készült képeit (ezért is volna fontos téma a gyerekek online reprezentációja, ajánlom feldolgozásra a Mandinernek) önkielégítésre használja, ezzel a kiskorúaknak közvetett vagy közvetlen módon sem okozva sérelmet; 4. a klinikai értelemben p*****l bűnelkövető, aki ún. “hentai” animációs tartalmakat fogyaszt.

Ha jól értem Puzsért, az első két kategória között árnyalatnyi különbséget lát, amennyiben az első közvetlenül okozza a kiskorú sérelmét, a második közvetetten. Az utolsó két kategóriát Puzsér próbálja erkölcsileg értelmezni, mivel nem képeznek jogi kategóriát. A publicista jól látja, hogy a fenti négy kategóriát érdemes és a prevenció szempontjából életbevágó is megkülönböztetni. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a negyedik, mesterségesen előállított tartalom kategóriája az AI előretörésével egyre égetőbb probléma, amelyről fontos volna a mielőbbi, elmélyült szakmai és társadalmi diskurzus kialakítása. Már csak azért is, mert a szakértői vélemények is megoszlanak a témát illetően: egyesek a vágyak levezetését és a megelőzést, míg mások a gátlásoldó hatást és ezáltal a nagyobb bűnelkövetést valószínűsítik.

– Egyetért-e azzal a kijelentéssel, hogy „A pe*****ia maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn”?

Ez igaz, önmagában nem büntethető az, ami nem von bűnelkövetést maga után. A “bűnös gondolat” spirituálisan értelmezhető ugyan, de - nagyon helyesen - nem jogi kategória. Sokkal nagyobb problémának látom, hogy a klinikai értelemben p****il emberek (akik a kiskorú sérelmére elkövetett sz***lis erőszak esetek elkövetőinek kevesebb, mint 10%-át teszik ki), nem kapnak megfelelő terápiás segítséget, részben a társadalmi tabu, részben a terapeuták (részben érthető) elzárkózása miatt. Holott ebben a csoportban a megelőzés talán egyetlen hatékony (nem gyógyszeres kezelésre épülő vagy azt legalább kiegészítő) eszköze a kognitív viselkedésterápia és az élethosszig tartó pszichológus-szakmai monitoring.

– Amennyiben nem ért egyet, elítéli-e a publicista p*****liával kapcsolatos kijelentéseit?

A kijelentések tartalmilag helytállóak, ha van problémám, az legfeljebb stiláris jellegű, ez a szempont azonban a Mandiner kérdései között nem szerepel, ezért nem is mennék bele mélyebben, mint hogy a magam részéről évek óta azon vagyok, hogy a témáról való diskurzust az áldozatok méltóságát és érzékenységét maximálisan szem előtt tartó mederbe tereljem. Igaz, ezen krédóm teljesülése ott kezdődne, hogy az ügyüket senki ne akarja politikai terelésre vagy (kettős) karaktergyilkosságra sunyi módon felhasználni.

Izgatottan várom a Mandiner megtisztelő megkeresését a gyermekvédelem aktuális kérdéseit illetően, bár, ha valóban érdeklődnek az ügy és a téma iránt, hasznosabbnak tartanám dr. Gyurkó Szilvia (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány) vagy Szlankó Viola (UNICEF) megszólaltatását.”

Ezután Mérő a mi levelünket idézi.