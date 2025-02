„Megvetés vagy elvárások helyett szeretettel és elfogadással kell közelíteni a rászorulókhoz” – így segíti a Katolikus Karitász a fedél nélkülieket

Feketéné Szabó Márta arra is kitért, hogy már akkor is nehéz közösségi együttélés szabályait betartatni a lakóikkal, ha csak pár hónapot töltöttek el az utcán. Az ott megtapasztalt magány és az emberek közönye mély nyomokat hagy bennük. „De kellő odafigyeléssel és szeretettel rengeteget tudunk ezeken az embereken formálni, és segíteni tudjuk őket a céljaik elérésében” – hangsúlyozta.

A Kaposvári Karitász igazgatója kérdésre válaszolva elárulta, hogy jellemzően több férfi kerül az utcára, mint nő. A lecsúszás okaiként a különféle függőségeket, a válásokat vagy a munkahelyek elvesztését említi. Ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy sok fiatal hajléktalan állami gondozott volt korábban, és miután 18 éves korában kikerül az intézetből, sokszor rossz társaságba keveredik, majd fedél nélkül marad.

Nekik nemcsak az együttélés szabályait kell megtanulniuk, hanem egyáltalán meg kell érezniük, mi az, hogy otthon, hiszen korábban nem tudták ezt megtapasztalni”

– magyarázta.

Az ünnepek sokakat a segítők felé terelnek

A vezető arról is beszélt, hogy bár sokan ódzkodnak még vidéken is a hajléktalanszállóktól, a téli fagyok és a kedvezőtlen időjárás sokakat kompromisszumra késztet. „De az ünnepi időszak is sokakat a segítők és a szállók felé terel, mivel a beszámolók szerint szívszorító élmény tud lenni az utcán élőknek, ahogy látják az ajándékokkal megpakolt járókelőket vagy a házak, lakások ablakaiból kiszűrődő ünnepi fényeket.

Ilyenkor még inkább igénylik a közösséget, a jó szót ezek az emberek”

– ismertette.

Arra a kérdésünkre, hogy vannak-e különösen megható történetei olyan egykor hajléktalan személyekről, akik az ő segítségükkel találtak vissza a mindennapokba, az igazgató örömmel osztotta meg, hogy nem is egy. Kiemelte annak a férfinek az esetét, akit az alkoholfüggősége juttatott az utcára,és veszítette el egy időre a családját is, azonban némi támogatással, de lábra állt, és miután letette az italt a felesége visszafogadta, és azóta újra együtt nevelik a gyermekeiket is. De Feketéné Szabó Márta szólt azokról a fiatal, életerős férfiakról is, akiket ugyancsak a Karitász munkatársai segítettek rá a helyes útra, és akik mind a mai napig visszajárnak önkéntesként a szervezethez, és a mai napig együtt járnak a szolgálat segítőivel misékre is.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Katolikus Karitász Nyíregyházi Egyházmegye