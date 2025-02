Megkapta a hadüzenetet a Soros-birodalom: Magyarország kész felvenni a kesztyűt

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az Origónak adott interjút pénteken. Lánczi Tamás leszögezte: miközben a Soros-szervezetek kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, hogy ők ügynökök lennének, immár Amerikában is megkezdődött a leleplezésük. De amit most látunk, az csak a jéghegy csúcsa. Európának észnél kell lennie, mert a politikai nyomásgyakorló szervezetek hálózata az Európai Uniót is megszállta, aminek a költségeit az európai emberek fizetik.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke elmondta, hogy „közel négy évtizede jelen van Magyarországon egy politikai nyomásgyakorló szervezetekből álló hálózat, amit leginkább Soros-birodalomként ismer a közvélemény. Ez a hálózat egyre szerteágazóbb és befolyásosabb lett, és egyre több pénzből működik. Látszólag magasztos célokért kapják a finanszírozást az amerikai államtól, Soros György-féle globalista milliárdosoktól, valamint az utóbbi időben egyre nagyobb arányban Brüsszeltől. Ez azonban csak álca.

Valójában színtiszta politikai tevékenységet folytatnak, és visszaélnek a nagyvonalú magyar szabályozással”

– fejtette ki Lánczi Tamás, majd a következő időszak fontos munkálatairól is beszélt.

„Amit most látunk, az még csak a jéghegy csúcsa. Amint már említettem, a USAID mellett számos pénzosztó központ működik, többek között a Soros-féle OSI/OSF, az amerikai közpénzből működő National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, a Sigrid Rausing Trust, és számos brüsszeli alap, például az általunk már feltárt CERV. Ráadásul a Soros-hálózat láthatóan nem vonul le feltett kézzel a csatatérről.

Szlovákiában és Szerbiában nagyon komoly utóvédharcokat folytatnak, ami egyértelműen a szuverenista kormányok megbuktatására irányul. Ugyanennek a folyamatnak az előkészületeit látjuk Magyarországon.

Márciusban a magyar államnak készen kell állnia, hogy az utcai provokációkkal szemben is megvédje a szuverenitásunkat” – fogalmazott Lánczi Tamás.