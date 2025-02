Már a MÚOSZ is pánikba esett Magyar Pétertől

Ahogy a Média1 írja, bejegyzése után Magyar elkezdte lájkokkal, szívecskékkel és más jelekkel viszonozni is azokat a hozzászólásokat, amelyekben jelezték számára, hogy a jövőben inkább a TISZA-nak adják a támogatásukat.

Magyar megjegyzése kapcsán a Média1 megkereste Kocsi Ilonát, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ), elnökét aki

aggodalmát fejezte ki Magyar megnyilvánulása miatt.



Egyebek mellett azt mondta, „még belegondolni is rossz lenne, milyen világ köszöntene ránk, ha ezek a lapok, platformok nem lennének… ”

„Magyar Péter a »függetlennek gondolt« média olvasói támogatását szeretné a Tisza Párt felé irányítani, ám ez sikamlós pálya” – írta Kocsi Ilona, aki szerint a jelenlegi magyar viszonyok között inkább ezen sajtótermékek támogatására és nem pénzátirányításra kellene buzdítani az olvasókat.

A Média1 a cikk végére odabiggyesztette saját álláspontját is, amelyben azt írják, hogy „Magyar mostani lépése, hogy a független médiumok pénzét is szeretné megszerezni és már az őt egyébként ismertté tevő, számára az egy évvel ezelőtt az első jelentős megszólalási lehetőséget biztosító Partizán alapítóját is támadja és a YouTube-csatorna pénzére ácsingózik, súlyos figyelmeztetés lehet azok számára, akik mostanáig elhitték, hogy a sajtószabadságot 15. éve rongáló Fideszből 14 év után távozó Magyar Péter a sajtószabadság barátja.”

Emlékeztetnek, Magyar nem először ment neki a médiának. Lassan mindenki propagandistának számít, aki kritizálni merészelni az ellenzék új messiását,

aki a Dunába lökné az újságírókat,

vagy aki felháborodva rohant ki az ATV stúdiójából.