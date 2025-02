„Mostanra azonban jól látható, hogy már saját közvélemény-kutatásaikat is rendre cáfolják a baloldalhoz köthető manipulációs kerekasztal egyes intézeteinek vezetői. Miközben tavaly október óta sorra hozzák nyilvánosságra azokat a felméréseket, amelyek a Tisza Párt előnyét mutatják a kormánypártokkal szemben, a 21 Kutatóközpont, a Medián és a Republikon vezetői arról beszélnek: félrevezetőek a kutatásaik, valójában nem is vezet Magyar Péter pártja.

Horn Gábor például már odáig ment, hogy a saját cégének a kutatásait is megcáfolta. Január 13-án az ATV Egyenes beszéd című műsorában a dombóvári időközi választás kapcsán azt mondta: »Vannak olyan helyzetek, amikor a hangulat olyan egy országban, hogy elsöpri az éppen aktuális politikai erőt, és ez a hangulat most nincs.« Tíz nappal később szintén az ATV-ben nyilatkozott, ami azért is volt érdekes, mert nem sokkal utána közölt a Republikon egy friss kutatást, amely a Tisza Párt hétszázalékos előnyét mérte. Az intézet vezetője azonban cáfolta a saját kutatásukat.

»Borzasztó nagy jelentősége van az országos hangulatnak. Ha a Tisza tényleg vezetne 8-10 százalékponttal, mint ahogy szerintem nem vezet, én döntetlen körüli eredményt látok, akkor mindegy lenne« – hangsúlyozta Horn. Azt is megerősítette, hogy »a Fidesz őrzi a saját bástyáit erőteljesen, őrzi a szavazóit«.

Itt tartunk ma.

Magyar Péter joggal lehet ideges, kezdhet aggódni, mert ezt a helyzetet, ami mára kialakult, pestiesen úgy nevezik, hogy itt bizony lefőtt a kávé. Méghozzá elég látványosan – gondolta magában Felhévizy. Leült az íróasztalához, és nagy műgonddal elkezdte összerakni a Csillagok háborúja univerzum leghíresebb űrhajóját, a Millennium Falcont, amit még karácsonyra kapott.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

***