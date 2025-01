„Nagyon úgy tűnik, hogy Horn Gábor még azoknak a statisztikáknak sem hisz, amelyeket saját maga hamisított. Hiába közölt ugyanis már decemberben hatszázalékos, legújabban pedig hétszázalékos Tisza-előnyről szóló mérést a közgazdász elemzőközpontja, Horn továbbra is arról van meggyőződve, hogy x-re áll a Fidesz és Magyar Péterék versenye.

Az ATV Start című, minapi műsora nézőinek egyenesen az a benyomása támadhatott, hogy igazságszérumot itattak a Gyurcsány-kormány egykori államtitkárával, miután készségesen kifejtette: döntetlen körüli eredményt lát, de azt is hozzátette, hogy szerinte most nincs kormányváltó hangulat, s hogy a Fidesz stabilan »őrzi a bástyáit«.

Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Horn Gábor leleplező szavainak nem örülnek a manipulációs kerekasztalba tömörült baloldali elemzőközpontok, akik – mintegy Sziszüphoszként – ősz óta egyre csak tuszkolták fel Magyar Pétert a grafikonok csúcsára, hogy most bukfencezve leguruljon onnan. Mondhatnánk azt is, hogy a szakmányba gyártott hamis mérésekből készített kártyavárra Horn egy embereset rátüsszentett – de csak azután, hogy előbb az asztalt is felborította.

De legyünk nagyvonalúak, még a fentiekből következő arcvesztést is segítünk elkerülni a manipulációs kerekasztalnak. A Republikon Intézet és a többi baloldali elemzőközpont például kiadhatnának egy közleményt arról, hogy egy apróságot nem tüntettek fel a méréseikben. Mondjuk azt, hogy noha a leírás szerint Magyarországon végeztek reprezentatív méréseket a Tisza Párt népszerűségéről, ám mindezt egy párhuzamos univerzumban tették. Egy olyanban, ahol Magyar Péter nem lopta el és dobta a Dunába egy vadidegen telefonját.

Egy olyanban, ahol nem hallgatta le a feleségét és nem traumatizálta a családját. Netán egy olyan univerzumban, amelyben Magyar Péter nem arra készül, hogy hazánk érdekeit kiárusítsa Brüsszelnek. Esetleg egy olyan bolygón, amit nem is Földnek hívnak és nem is a Nap nevű csillagocska körül kering.”

Nyitókép forrása: A Frisshírek Podcast YouTube-oldala

***