Egymilliárd eurót hoztak haza Brüsszelből

Petri Bernadett

1982-ben született Móron. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte, majd a University of Cambridge-en, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen és a Quadriga Hochschule Berlinen tanult. 2024 óta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közvetlen uniós forrásokért felelős miniszteri biztosa, 2023 óta vezeti az e források hazahozását segítő Magyar Fejlesztésösztönző Irodát. 2020 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézete, 2023 óta pedig a XXI. Század Intézet kutatója. 2013 és 2023 között tanácsadóként dolgozott az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban.

Ahogy belépünk ide, az embert szinte megcsapja az uniós pénz szaga: úgy néz ki az irodájuk, mintha egy tisztességes bánásmódban részesülő uniós tagállam irodája lenne. Miért könnyebb a közvetlen forrásokat hazahozni Magyarországra, mint a többit?

Nem gondolom, hogy könnyebb lenne, de örvendetes, hogy ezt a hatást kelti az iroda. Amit hazánk elért a közvetlen uniós források vonatkozásában, az azért siker, mert sok szempontból még inkább ellenünk lejt a pálya, mint a kohéziós pénzek kapcsán.

Forintosítsunk. Mennyi közvetlen uniós pénz érkezett Magyarországra, amióta ön ezzel foglalkozik?

Először tisztázzuk, mekkora a boríték. Az unió költségvetése három nagy bugyorból áll össze. Van egy kohéziós boríték, van egy közös agrárpolitikai boríték, és rendelkezésre állnak a közvetlen források, amelyeket Ursula von der Leyen bizottsági elnök 2019-ben „új prioritásoknak” hívott. Ez a boríték kicsivel kevesebb mint négyszázmilliárd eurót tartalmaz hét évre vetítve. Hét éven keresztül ezzel az összeggel gazdálkodhat az összes tagállam, és egyébként a többi boríték is nagyjából ekkora. 2021 és 2023 között durván egymilliárd euró jutott be az országba a tevékenységünk révén. Ez jelentős összeg, és már most látszik, hogy arányait tekintve nagyjából a felével növekedett a közvetlen uniós források lehívása, amióta ezen dolgozunk. Összevetésképpen: az előző pénzügyi időszakban, 2014 és 2016 között kicsit több mint hétszázmillió euró folyt be.