Egy éve még Bayer Zsoltnak üzent Puzsér: azóta kihullottak a csontvázak a szekrényből

Puzsér Róbert pedofíliával kapcsolatos nézeteiről kapott olvasói levelet a Transzparens Újságírásért Alapítvány. A levélíró Puzsér Róbert publicista egy korábbi megnyilvánulására hívja fel a figyelmet – olvasható a szervezet honlapján.

Mint írják: a véleményvezér 2019. szeptember 20-án a Black Mirror Shut Up And Dance című epizódjáról beszélgetett Vona Gábor és Molnár Áron „noÁr” társaságában. Puzsér a Jobbik volt elnökével és a színész-aktivistával a pedofília témakörét is érintette beszélgetésében.

Puzsér Róbert ebben kifejti: szerinte, ha azt vizsgáljuk, hogy a pedofília mit jelent a gyakorlatban, akkor három fő kategóriát meg kell megkülönböztetni. Először is a véleményvezér 18:24-nél hangsúlyozza:

A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn.”

Később már máshogy látta a dolgokat Puzsér

Nem árt felhívni arra a figyelmet, hogy Puzsér Róbert annak idején azon tüntetők között volt, akik az áldozatok védelmét tűzték a zászlajukra. „Oldalaktól függetlenül fontosnak tartjuk, hogy civil emberként felemeljük a hangunkat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Elkeseredettek vagyunk” – írták még tavaly a tüntetés szervezői.

Javaslom Bayer Zsoltnak meg a két asszony, anya és nő nagyszerűségén könnyekig hatódó trollkurzusnak, hogy merengjenek el pár percig a halálba erőszakolt srác sorsa felett,

hátha észreveszik, hogy ebben az ügyben nem Novák Katalin és Varga Judit az áldozat” – fogalmazott a kritikus annak idején a Facebook-oldalán.