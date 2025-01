Magyarország kitiltja Sorost? Szijjártó Péter szerint kell valamilyen önvédelmi intézkedés

Szijjártó közölte, a sikeres külpolitika kérdésében tartják magukat az eddigi álláspontjukhoz, mert Magyarország helyzetét tekintve előfeltétel, hogy a nagyhatalmak „minimum ne legyenek ellenérdekeltek a sikerben, de még jobb, ha inkább érdekeltek, mint ellenérdekeltek”. Azt mondta, mindig nagyon erőteljesen követték ezt a stratégiát, ezenkívül

a szuverenitásból sem engedtek, egyik fontos kérdésben sem hagyták, hogy mások döntsenek helyettük.

G. Fodor Gábor kijelentette, „a szuverenitásunkat állandóan fenyegetik”, ezután feltett egy provokatív kérdést: kitiltjuk Sorost? Hát az is egy olyan struktúra, ami a szuverenitásunkat fenyegeti. Egyelőre az eszközeink nem állnak rendelkezésre, de ha olyan nagy szánk van, meg az erőnk is megvan hozzá, meg mindig igazunk van, akkor miért ne? – folytatta a műsorvezető.

Szijjártó azt válaszolta, szerinte ez egy komoly kérdés a jövőre nézve, mert David Pressman „cirkusza” (ami alatt Rogán Antal szankciós listára helyezését értette) arra világított rá: Magyarország a mostani helyzetben nem engedheti meg magának, hogy bemondásra, konkrét bizonyítékok nélkül helyezzék egy ilyen listára a magyar kormány egyik legfontosabb tagját, a kormányzó párt egyik kulcsvezetőjét. Szerinte ez Magyarország nemzetbiztonsági érdekét sújtja, és azt nem lehet megengedni, hogy ilyen esetben ők maguk ne hozzanak valamilyen „önvédelmi intézkedést”. Tehát

meg kell teremteni annak az eszközrendszerét, hogy a nemzeti érdekeinket, a nemzetbiztonságunk épségét mi is meg tudjuk óvni akár ilyen lépésekkel is

– fogalmazott.

A miniszter megjegyezte, Magyarország biztonságát veszélyeztette az is, hogy megpróbáltak minket elvágni az első számú energiaforrásunktól és belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, hogy már csak egyetlen irányból tudjunk energiahordozókat vásárolni. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is: azért utazott annyiszor Moszkvába (amit David Pressman többször is felrótt neki) mert nem akarta, hogy a magyar emberek fázzanak vagy a magyar gazdaság leálljon.

Nyitóképünk: Képernyőfotó/YouTube/XXI. Század Intézet