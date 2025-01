Így változik meg a lomtalanítás: mutatjuk, mit takar az újítás

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője szerint olyan megoldás jön majd létre, amelynek révén a fővárosi lomtalanítási rendszer zöldebbé, tisztábbá válik, és a közbiztonság szempontjaira is nagyobb tekintettel lesz, valamint a budapestiek érdekeit is figyelembe veszi. A kormánypárti frakció már tavaly év végétől jelezte, ha egyik pillanatról a másikra vezetik be az eredeti tervek szerinti rendszert, akkor problémák lesznek. A politikus, közölte:

nem születhet olyan megoldás, amely a budapestiek szempontjaival ellentétes, amely az ő érdekeiket nem veszi megfelelő mértékben figyelembe.

Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese elmondta: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és azt szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen. A jelenlegi, fővárosi modell az országban még körülbelül húsz kistelepülésen működik. Az átmeneti időszakot követően, két-három éven belül szeretnék bevezetni, hogy a regisztráció után ingyenesen házhoz megy a gyűjtőkocsi a lomokért.