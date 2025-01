Hoppá: most éri meg postásnak menni! De vajon lecsaphatnak a lehetőségre a vendégmunkások is?

Nyitókép: Pixabay

A Világgazdaság cikke szerint érdemes lehet körülnézni a munkaerőpiacon, mert még akár az is megtörténhet, hogy a vízügy után most éri meg elszegődni a Magyar Postához. A lapnál írottak alapján az állami cég részletesen ismertette, hogy idén és jövőre miképpen alakulnak a fizetések. Sőt, az is kiderült, hogy kulcsfontosságú pozíciók terén is munkaerőhiány van, de még a Fülöp-szigetekről jött postások témája is felvetődött.