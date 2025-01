Ez az új vírus letarolhatja az egész bolygót, és nem mindenkinek érdeke megállítani

Nyitókép: fpm, vírus és Biohazard: Raging Outbreak, Böjtös Gábor

Biohazard: Raging Outbreak társasjáték-prototípus

Miközben alig több mint egy évszázad telt el a vírusok felfedezése és a gyógymódok előállítására törekvő eljárások óta, az influenza, a madárinfluenza vagy éppen a Covid19 és mindezek variánsai átvitt és valódi értelemben is komoly fejfájást okoztak az emberiségnek. Hogy a különböző ragályok természetes vagy mesterséges úton keletkeztek-e;

hogy a 2022-ben felrobbantott Georgia Guidestones és/vagy Bill Gates kijelentése az emberiséget tizedelő vírusokról mennyire tükrözi a valóságot, abba most ne menjünk bele.

Az azonban tény, hogy egy jókor és jó helyen elterjedő, kellő ideig lappangó vírus hatalmas károkat okozhat a szervezetben és a társadalomban is. Ez pedig önmagában is rémisztő egy kicsit, pláne a regények, filmek játékok által szélsőséges formában bemutatva. A spanyol nemzetiségű Toribio Boardgames kiadónál érkező Biohazard (Raging Outbreak) pedig szintén ezt a témát dolgozza fel. A cím ellenére a társasnak semmi köze a Resident Evil franchise-hoz, ami a tengerentúlon Biohazardként ismert, sőt sokkal inkább a Pandemic és a Ticket to Ride társasjátékok szerelemgyerekének tűnhet, miközben van egy kis csavar is a koncepcióban.

Mindez közösségi finanszírozásban, Gamefoundon vált elérhetővé, a végleges változat előtt pedig a Mandiner azon kevesek közé sorolható, ahova eljutott a játék prototípusa. Aztán idővel hátha magyarul is elérhetővé válik a játék, elvégre év végi összegzésünkön is látszódott, hogy a piac Magyarországon is egyre csak bővül. Bár hozzá kell tennem, hogy a Biohazard angol nyelvismeretből sem követel sokat.