Ennyi volt: nincs itt kormányváltó hangulat – a zsebmessiás pedig pofára esett, mint a zsíros kenyér egy sáros földúton

A dombóvári központú időközi választást január 12-én tartották, ahol a végleges részvételi arány 33,5 százalék lett. Az eredmény 99,12 százalékos feldolgozottságnál a következőképpen alakult: Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP) 63,7 százalékkal, vagyis 11 913 szavazattal végzett az élen. Őt követte Dúró Dóra (Mi Hazánk), aki 19,18 százalékot ért el 3588 szavazattal. Takács László (Demokratikus Koalíció) 10,99 százalékkal és 2055 szavazattal zárta a választást. Harangozó Gábor független jelölt 2,34 százalékot kapott, ami 437 szavazatot jelentett. Vilcsek Ernő, szintén független jelölt, 2,03 százalékkal és 380 szavazattal szerepelt, míg Ágoston Pál Péter (Második Reformkor) 1,76 százalékot és 330 szavazatot ért el.

A Tisza Párt pedig nem indult.

Stratégiai hibát követett el Magyar Péter, valószínűleg a félsz erősebb volt az észszerűségnél, mert így a Mi Hazánk Mozgalom is előrébb tart a Tisza Pártnál. Csibi Krisztina és a Fidesz győzelme garancia a fejlődés folytatására, ám a helyi értelmezésen túl országos következménye is lesz a végeredménynek. Először is fontos leszögezni, hogy