Előkerült a régi lemez – így találhat egymásra mégis Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter

Ismét egyre közelebb járnak a baloldali pártok ahhoz, hogy a már többször elbukott összefogás ötletét leporolják, és közösen induljanak a 2026-os ország­gyűlési választáson. Bár korábban Magyar Péter többször elvetette az összefogás lehetőségét, azonban a héten már másképp nyilatkozott a kérdésről – írta összeállításában a Magyar Nemzet.

A Tisza-vezér egy interjúban kijelentette,

akkor van nagyon jó esélyünk arra, hogy legyőzzük az együttbűnözés rendszerét 2026-ban, ha egy az egyben tudunk felállni a Fidesszel szemben”.

Igaz, pár perccel később már ennek némiképp ellentmondott, mikor arról beszélt, hogy pártja nem követi el azt a hibát, hogy összefog az óellenzékkel.

Gyurcsány Ferenc is megpendítette az összefogás lehetőségét

Ezzel szemben Magyar hű szövetségese, Nagy Ervin is az ellenzéki pártok összefogásában hisz. Ez derült ki a párt egyik balatoni rendezvényén, mikor a színész arról szólt, hogy szerinte csak akkor tudják leváltani a kormányt, ha egységet képeznek: azaz nem vetette el a koalíció lehetőségét az ellenzéki pártokkal. A lap arra is emlékeztetett, hogy az utóbbi hónapokban számos alkalommal jelentette ki Gyurcsány Ferenc is, hogy kész összefogni Magyar Péterrel. „Sokkal szélesebb talapzatú, átfogó ellenzéki együttműködésnek a pártján állok, (…)

gyanítom, hogy eljön majd az az idő, amikor intenzívek lesznek a beszélgetések, hogy hogyan lehet ilyen ajánlatot tenni”

– tekintett a jövőbe a Demokratikus Koalíció (DK) frissen újraválasztott elnöke.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a DK-vezér még tavaly ősszel a Telexnek adott interjújában a Tisza Párttal való esetleges együttműködés apropóján arról beszélt, hogy

mindenkivel keresik az együttműködést, aki Orbán Viktorral szemben áll.

Arra a kérdésre, hogy azok után is együttműködést keresne-e Magyarral, hogy az elmúlt hónapokban árulónak, erkölcsileg alkalmatlannak és „stricinek” is nevezte, Gyurcsány úgy válaszolt, hogy „ez a koalíciós együttműködés természete”.

De emlékezetes, hogy a DK elnöke még tavaly nyáron egy Face­book-bejegyzésben arról értekezett arról, hogy az ellenzéknek önvizsgálatot kell tarta­nia, majd jelezte, hogy már most fel kell készülniük a 2026-os választásokra, és ez szerinte még a végiggondolatlan politikai küzdelmeknél is fontosabb.