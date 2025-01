Ellenzéki kutató a Partizánban: Magyar Péter elvesztette az időközi választás napját (VIDEÓ)

Az elemző egyébként a beszélgetés során többször is ellent mondott magának. Egyrészt próbálta relativizálni a dombóvári időközi súlyát, de belebonyolódott, hiszen mint elhangzott, a Partizán is szervezett egy élő elemzést az estére – melyet sokan néznek – akkor lehet mégis van jelentősége. De Róna leszögezte például azt is, hogy

Magyar Péter a mai napot (vasárnap, az időközi választás napja– szerk.) elvesztette, a mai napot a Fidesz nyerte meg”.

Az idézett rész 1 óra 16 perc után hallgatható meg:

A Mandiner már korábban feltette azt a kérdést, van-e bármi különbség a Tisza Párt kampánystábja, a Partizán és a 21 Kutatóközpont között, miután 2024 októberében bejárta a hírportálokat az a felmérés, amely alapján a Tisza Párt két százalékkal előzi a Fideszt az elméletileg biztos pártválasztók körében (42 versus 40 százalék). A 21 Kutatóközpont igazgatójáról, Róna Dániel közgazdász-politológusról akkor megírtuk, hogy megfordult már szakértőként a Párbeszéd Magyarországnál, segítette Botka László, Karácsony Gergely kampányát, és a Momentumnak is dolgozott. A 21 továbbá megfordult még Pikó Andráséknál, valamint az önkormányzati választás előtt a bajai városvezetésnél is feltűnt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

