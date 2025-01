Elemző: Brüsszel előre hozott kormányváltást akar, nem választásokat

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, újévi beszédében előrehozott választásokat követelt. Bár ez elsőre taktikai húzásnak tűnik, mélyebb elemzés alapján világossá válik, hogy a baloldal stratégiája a Fidesz folyamatos nyomás alá helyezését célozza – olvasható Mráz Ágoston Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Magyar Péter a következő 15 hónapra folyamatos kampányt hirdetett, hogy fenntartsa a baloldali szavazók érdeklődését. Eközben elkerüli az olyan megmérettetéseket, mint a közelgő időközi választások Tolna vármegyében vagy Újpesten, ahol pártja nem állít jelöltet. Az előrehozott választások követelése így inkább saját narratívájának erősítését szolgálja – véli a Nézőpont Intézet vezetője.

Míg hat baloldali közvélemény-kutató intézet szerint a Tisza Párt vezet, a Nézőpont Intézet decemberi felmérése a Fideszt 10 százalékpontos előnyben mutatta. A baloldali „reménystratégia” eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért 2025-re új politikai terméket, az előrehozott választások követelését vezették be. Az előrehozott választások ötlete az európai politikában is gyökerezik.

Németországban, ahol a kormánykoalíció elvesztette felhatalmazását, valóban lesznek választások februárban. Magyarországon azonban a helyzet teljesen más: sem politikai, sem gazdasági, sem társadalmi körülmények nem indokolják a választások előrehozását – olvasható a bejegyzésben.

Az előrehozott választások követelése mögött Brüsszel háborúpárti szándékai is állhatnak. Az EU jelenlegi vezetése és a várhatóan Németországot irányító Friedrich Merz kormánya folytatni kívánja az ukrajnai háború támogatását. Orbán Viktor azonban békepárti stratégiát képvisel, ami konfliktushoz vezet Brüsszellel.

A Fidesz 2022-ben kétharmados felhatalmazást kapott a választóktól, így Magyar Péter követelése irreális

– hangsúlyozta a posztban Mráz Ágoston.

Az előrehozott választások helyett a baloldalnak továbbra is kampánystratégiájával kell szembenéznie a 2026-os választásokig. A Tisza Párt kommunikációs stratégiája mögött taktikai húzások és nemzetközi szándékok állnak, de a Fidesz stabil helyzetén nem változtatnak. A baloldali reményeket továbbra is a kampányidőszakban kell megvalósítani, nem pedig előrehozott választásokban.