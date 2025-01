Nyugaton megfogant az ősi kínai átok: „Élj érdekes időkben” – hát, köszönjük szépen

A jogállamiságot meg inkább hagyjuk is. Hazájában szeretnék betiltani az Alternatíva Németországért pártot, Franciaországban Emmanuel Macron fő ellenlábasára, Marine Le Penre akarnak rávarrni egy börtönnel járó sikkasztási ügyet. Nyugati szomszédunkban a szeptemberi választást megnyerő Ausztriai Szabadságpárt köré politikai cordon sanitaire-t vontak, és jurisztokrata módon is próbálják visszaszorítani: felfüggesztették Herbert Kickl pártelnök mentelmi jogát, és hamis tanúzás miatt vádat emeltek ellene. És ott van „bezzeg-Románia”, a nemzetikislét-méricskélők kedvenc országa, amelyet Magyarországénál annyival demokratikusabb népek laknak, hogy banánköztársaságokhoz méltó módon titkosszolgálati és alkotmánybírósági eszközökkel kellett belenyúlni az elnökválasztásba, hogy legalább az ország első embere ne egy alufólia sisakos klerikofasiszta legyen, ha már a parlament bő harmadát ilyen erők alkotják majd. Más kérdés, hogy a mélyállami beavatkozás itt is visszaüthet, és a néhány éven belül várható előre hozott választáson akár győzhetnek is az egyébként magyar­gyűlölő csoportok.

Mindez egyesével is szép lett volna, ám így egyben alighanem kimeríti az „érdekes idők” fogalmát. Éljünk hát ebben tovább, a karma karmai között!

(Fotó: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

***