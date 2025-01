Ám ma délután 14 óra környékén nevezett cikk átváltozott – mutatom:

»Hozta a kötelezőt a Fidesz, Csibi Krisztina megnyerte az időközi országgyűlési választást a dombóvári központú választókerületben (Tolna vármegye 2.) vasárnap. Az időközi választást Potápi Árpád János tavaly októberi, váratlan halála miatt kellett megtartani, a fideszes képviselő megüresedett országgyűlési mandátumáért folyt a verseny. A kormánypártok kétharmados parlamenti többsége nem volt veszélyben, a sokak által várt Fidesz–Tisza összecsapás pedig elmaradt.«

Külön érdekesség még, hogy nevezett cikk alatt ez olvasható:

»2025. január 12. – 19:57 (frissítve: 2025. január 12. – 20:04)«

Ó, hát egy fenét!

2025. január 13-án kora délután frissítették a nagy művet, kihagyva belőle a »vártnál nagyobb részvétel« kitételt.

Vajon maga a »gazdaállat«, a Peti szólt le nekik, vagy a nagyobb gazdi? Ki tudja? De mindegy is. A lényeg, hogy »éberség, elvtársak, éberség!«

Jegyezzük is meg alaposan a szerző, Cseke Balázska nevét. Poétikusan ifjú kora ellenére már igen jó elvtárs. Előbb-utóbb meg fogja kapni a Pulitzert, meg a nagy, lelógó díjat is. És meg is fogja érdemelni…”

Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás