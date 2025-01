Csángó néprajzkutató: A román főpap azt állította, kóbor gyerekek írták alá a magyar mise iránti kérést

Még nincs vége, nem lehet hátradőlni

Nyisztor Tinka örül is meg nem is, hiszen mint elmondta, „csakhogy azt is kiravaszkodták úgy, hogy a havonta egyszeri magyar miséket Bákóban és Pusztinában is egy időben tartják. Így aki Pusztinában megy, az nem tud Bákóba is elmenni, és így nem lehet egy hónapban két magyar misét hallgatni, mégha más településen is.” Hozzátette: „Találkozni sem tudunk, mert ki, ki a saját templomában hallgatja a misét!”

én mindenkinek elmondtam idáig, és elmondom ezután is, hogy ha a templomaink üresen maradnak, azt a papjainak köszönhetjük. És egy püspök egy ilyen lépés után hogyan prédikálhat a felebaráti szeretetről, amit Jézus tanított?”

És hogy megérte-e az a rengeteg küzdelem? Nyisztor Tinka alapvetően boldog, hogy elértek végre valamit, amiért régóta küzdöttek, de közben a jövő miatt aggódik: „lassan elmegy az a generáció, akik még végig sírták a misét, amit itt, a saját portámon tartottunk. Most jön az új generáció, és hát alig tudnak magyarul. Nem tudjuk mi lesz, próféták nem vagyunk, ember tervez, Isten végez.”

