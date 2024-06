Egy 28 éves magyar fiatal úgy lett polgármester Csángóföldön, hogy a román többség is rá szavazott

Ezzel a győzelmével hitet adhat a csángóknak, akik sok esetben keserves körülmények között élnek Moldvában. Ez is célja volt, amikor elindult a polgármester-választáson?

Természetesen a fő célkitűzéseim között szerepelt, hogy segítsek és példát mutassak a közösségnek, de fontos hangsúlyozni, hogy a csángók számos értékes embert tudhatnak magukénak, akik számomra is erőt adtak a megmérettetéshez.

Hitet adhat azoknak a külföldön élő csángó vagy éppen erdélyi fiataloknak is, akik kacérkodnak a gondolattal, hogy talán hazatérnek, de aztán mégsem… Őket mivel biztatja? Van mivel?

Egy ilyen győzelem valóban reményt adhat azoknak a külföldön élő fiataloknak, akik fontolgatják a hazatérést, de bizonytalanok. Az, hogy valaki elindul a polgármester-választáson és győz, azt mutatja, hogy igenis van lehetőség itthon is változást elérni és sikeresnek lenni.

Azt üzenném nekik, hogy érdemes hazatérni, mert szükség van a tehetségükre és a friss szemléletükre. Bárhol is jártak a világban, az ott szerzett tudás és tapasztalat itthon is értékes lehet.

Közösen egy jobb jövőt építhetünk, ahol mindenkinek van lehetősége boldogulni és fejlődni. Hazatérve ők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közösségeink erősebbek legyenek, és ez mindannyiunk számára reményt és lehetőséget jelent.

Csángóföld. Sokszor keserves az itt élő csángó magyarok helyzete

Fotó: Mandiner-archív/Mátrai Dávid

Igaz, hogy a községben, ahol polgármester lett, nincs rendes vezetékes ivóvízhálózat? Miben szenvednek még hiányt?

Ez egy nehéz téma. Nem teljes az úthálózat és borzasztó állapotban van ott is, ahol már megvan. Az iskolák felszereltsége múlt századi, jelenleg a szülők tartják fenn. Hiányzik a digitalizáció legalapvetőbb szintje is. Az önkormányzat digitalizációja is hiányos, nem tudunk online ügyet intézni, amely a nagyrészt külföldön élő, de ide kötődő csángók és románok számára az egyik legalapvetőbb elvárás az intézmény felé. Sajnos nagyon hosszú a lista.