A Titanic-katasztrófát túlélő hatéves kisfiú köszönőlevele bukkant fel a hős magyar orvos hagyatékában

Lengyel Árpád és a kisfia, aki egészen fiatalon hunyt el. Fotó: Lengyel Árpád hagyatéka

A kisfiú sajnos soha nem jutott el Budapestre a jótevőjéhez, sőt, a sors azt sem engedte meg, hogy felnőjön. A kis Robertet három évvel a Titanic-katasztrófa után, 1915. augusztus 6-án, kilencévesen gázolta halálra egy autó. Még élt, amikor kórházba szállították, ám két nappal később belehalt a sérüléseibe. A családja összeroppant, a szülők sosem tudták kiheverni egyetlen gyermekük elvesztését.

Fájdalmas a párhuzam: Lengyel Árpád 1927-ben szintén elveszítette a fiát, a gyermek torokbetegségben hunyt el hatévesen.

Azt nem tudni, hogy értestült-e Robert tragikus haláláról 1915-ben, ő akkor már katonaorvosként szolgált az I. világháborúban. A zsidó származású Lengyel Árpád 1940-ben, csupán 54 évesen hunyt el szívrohamban. Ahogy az unokája fogalmazott a Mandinernek, jobb is, hogy így történt, hiszen gyaníthatóan őt is elhurcolták volna a nyilasok 1944-ben, mint a feleségét, aki soha nem került elő. A hős orvos hagyatéka aztán a lányához került, onnan pedig az unokájához, Mártához, aki azóta is ápolja a nagypapa emlékét. Könyvet is írt róla és rendszeresen előadásokat tart a hős nagypapáról. Sok mindent feldolgozott a hagyatékból, a kisfiú levelét még nem, ezért is örült, hogy a Mandiner megtette helyette: „Ez a levél is egy értékes mozaikdarab a nagypapám életéből, akire nagyon büszke vagyok” – mondta Reich Márta, miután részletesen elmeséltük neki a levél hátterét.

A kisfiú aláírása az ominózus levelen. Fotó: Lengyel Árpád hagyatéka



Lengyel Árpád hagyatékában ott van az az orvosi táska is, amelyet a Titanic túlélőinek mentése közben használt. Az a távcső is, amellyel a viharos óceánon kereste a mentőcsónakokat. A kitüntetései mellett, számtalan levél is, amelyek nagy részét beazonosítottak az idők során. A kis Robert levelét eddig nem, így a Mandiner megtette. A kisfiú amúgy a levelét a következőképpen zárta: