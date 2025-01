A szankciós botrány után tényleg bukik – de nem Orbán, hanem Soros két kitartottja

2025. január 09. 05:34

Rogán Antal szankcionálása nem jogi, de még csak nem is politikai kérdés, hanem hadüzenet. Arról szól, hogy akkor is támogatjuk a magyar ellenzéket, ha odahaza beledöglünk. És bele is döglöttek!

2025. január 09. 05:34 9 p 1 0 35 Mentés

Nagy Ervin

Na most aztán tényleg feltette az i-re a pontot David Pressman. Az Egyesült Államok még néhány napig regnáló budapesti nagykövete nem csupán a diplomáciai normák megszegésének mintapéldája lett, hanem annak az agresszív amerikai politikának is, amely Magyarországot állandó céltáblává tette. Szép kis örökség! De nem kell már sokáig várnunk: Biden megy a levesbe, Pressman újra aktivista lesz, érkezik Trump és visszavonja majd ezt a sok-sok butaságot. Mire volt akkor mindez jó? Bosszú? Persze! Kicsinyes, övönaluli, bicskanyitogató módon álszent. Másrészt arra is alkalmas lesz ez az akció, hogy politikai muníciót adjon a magyar ellenzéknek. Ez a vita ugyanis egész 2026-ig napirenden tartható, még akkor is, ha az egész nem több mint orbitális marhaság! Karácsony Gergely már ki is fejezte háláját... Majd jön sorban a többi ellenzéki szereplő is!

Ezt is ajánljuk a témában Itt a vége: Karácsony és Pressman könnyes búcsút vettek egymástól (FOTÓK) A főpolgármester bejegyzéséből az is kiderült, hogy miért tartozik a legnagyobb hálával a nagykövetnek.

Diplomata helyett helytartó volt Pressman egyetlen percig sem tisztelte a magyar emberek demokratikus döntéseit. Egyetlen pillanatig sem dolgozott a diplomáciai kapcsolatok megerősítésén. Mert nem ez volt a dolga. Nem nagykövetnek érkezett, hanem politikai szereplőnek. Az volt a dolga, hogy egyfajta birodalmi helytartóként erősítse a magyar ellenzéket. Az volt a dolga, hogy ránk erőltesse a progresszív napirendet: a genderideológiát, a bevándorláspárti álláspontot és persze a Karl Rajmund Poppertől származó nyílt társadalom eszméjét, azaz Soros György politikai praxisát. Ezekben a kérdésekben nem diplomataként, hanem politikusként nyilvánult meg.

Ahogy mindent megtett azért, hogy Magyarország is beszálljon az orosz–ukrán háborúba. Ez volt a dolga. Politikai célok mozgatták mindvégig. Beavatkozás volt a szándéka, nem az együttműködés. Mondhatni azt is, hogy a rendszerváltoztatás óta legrosszabb amerikai nagykövetünk volt. Az viszont csak részben a mi dolgunk, hogy ezekre a politikai ügyekre gigantikus mennyiségű amerikai adófizetői pénzt is elköltött. Reméljük, felelősségre vonják majd odahaza! Célkeresztben a magyar kormány Az Egyesült Államok még néhány napig regnáló vezetése képtelen elfogadni Magyarország szuverén döntéseit. A szankciós listák és a nyílt beavatkozások egyértelműen a globális hatalmi érdekek kiszolgálásáról szólnak, nem pedig az igazság vagy a demokrácia védelméről.

Rogán Antal szankciós listára helyezése nem pusztán jogi, de még csak nem is politikai kérdés, hanem szimbolikus hadüzenet. Arról szól, hogy akkor is támogatjuk a magyar ellenzéket, ha odahaza beledöglünk. És bele is döglöttek… Volt egy minta David Pressman nem hagyományos nagykövetként lépett fel, hanem egy olyan politikai ügynökként, aki nyíltan beavatkozott Magyarország belügyeibe. Távozása előtt pedig még gondoskodott arról, hogy a magyar ellenzék számára politikai muníciót hagyjon hátra. Az efféle lépések azonban nem új keletűek: a 2014-es, André Goodfriend-féle kitiltási botrányra talán mindenki emlékszik még. Obama elnöksége idején az adóhivatal akkori elnökét, Vida Ildikót hurcolták meg koholt vádakkal. Akkor André Goodfriend ideiglenes ügyvivő indította a támadást, amivel kapcsolatban az amerikaiak később elismerték: semmiféle bizonyítékuk nem volt...

Ezt is ajánljuk a témában Több mint 10 éve nem látott támadás indult az Orbán-kormány ellen: az ok nyilvánvaló A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is felemelte szavát a leköszönő Pressman által indított bosszúhadjárat okán, amikkel kapcsolatban nem árt összegezni, hogy milyen érdekek vezérlik a távozó amerikait.

Azaz kiderült, hogy nagy humbug az egész! Erről is ki fog – ide a rozsdás bökőt! Bukik… de nem Orbán A még néhány napig regnáló amerikai kormányzat valójában a Soros György által finanszírozott szervezetek jelentéseire hivatkozva próbálja megingatni a magyar kormány stabilitását. A „véletlenek” láncolata még a legnaivabb megfigyelők számára is egyértelművé teszi: itt politikai manipulációról van szó, nem pedig objektív igazságkeresésről. Nem véletlen hát, hogy Biden elnöki szabadságéremmel tüntette ki Soros Györgyöt. Ezzel egyértelműen jelezve, mennyire összefonódott az amerikai kormányzat és a Soros-hálózat. Az amerikai jobboldal nem is hagyta szó nélkül a döntést: egyes republikánus politikusok szerint a kitüntetés ára Soros politikai és anyagi támogatása volt.

Miközben az amerikai adminisztráció a korrupció ellen prédikál, Joe Biden elnök gondoskodott arról, hogy fia, Hunter Biden tisztára legyen mosva. Az elnöki kegyelem nemcsak adócsalás és fegyvervásárlási törvénysértések alól mentette fel Huntert, hanem minden, 2014 és 2024 között elkövetett bűncselekmény alól. Az amerikai igazságszolgáltatás ezen megcsúfolása éles kontrasztot mutat azzal a morális felsőbbrendűséggel, amelyet az USA gyakran hangoztat más országok felé. De minden hiába. Orbán marad, Biden bukik. És vele együtt repül Pressman is. Bryan E. Leib, aki a Pressman esetleges utódjaként emlegetett amerikai politikus, már most ígéretet tett arra, hogy a Trump-adminisztráció visszatérésekor az amerikai-magyar kapcsolatok új aranykorát éljük majd meg. Ennyi.

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.