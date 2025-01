Itt a vége: Karácsony és Pressman könnyes búcsút vettek egymástól (FOTÓK)

Karácsony Gergely háláját fejezte ki azért is, amiért Pressman mentesítette őket a „propagandatámadások” egy részétől „Megköszönhettem azt a következetes kiállást is, ami nem másért, hanem ennek az országnak és a városnak a jövője szempontjából is kulcskérdés: a demokrácia, a jogállam, az emberi jogok védelme és a korrupció elleni fellépés” – fogalmazott. A bejegyzésből azt is megtudhattuk, hogy

David Pressman „barátja és hódolója” Magyarországnak, így a főpolgármester bármikor szívesen látja őt és családját Budapesten.