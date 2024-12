A szerző a MOL elnök-vezérigazgatója

Új fejezet kezdődik az immár tizenhárom éve tartó szíriai polgárháborúban – kérdés, hogy tovább mélyül a válság, vagy beköszönt a béke. És bár Szíria távol fekszik tőlünk, az ott zajló események hatással vannak ránk. Az emberi sorsok iránti együttérzésen túl hat ránk a káosz nyomán beinduló migráció, amelynek kezelése vagy nem kezelése vízválasztóként osztja meg az európaiakat. Ismét érezzük azt is, hogy törékeny interkonnektivitásunkban minden helyi konfliktus globálissá válik. Nem vállalkoznék arra, hogy mérlegre tegyem az utóbbi tizenhárom évet vagy az Aszad-dinasztia öt évtizedét, inkább előretekintenék: mi fog történni Szíriában? Visszatér-e a normalitás, vagy a sok millió embert megnyomorító polgárháború újabb epizódja kezdődik? Felcsillant a remény, hogy talán jobb hely lesz Szíria, vagy legalább olyan, mint amilyen a borzalmak előtt volt. Nem tudni még, de egy Molt is érintő konkrét példán keresztül rávilágítanék arra, van esély, hogy más legyen. Mert volt egyszer egy Szíria – és erről mi is tudunk mesélni.