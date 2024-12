Uniós tagállam vezetője állt ki Orbán mellett: Magyarország baráti ország, szerintem ne bojkottáljuk!

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Antonio Tajani külügyminiszter nyomtatásban megjelent interjút adott az Il Foglio olasz napilapnak, amely alkalom volt arra is, hogy Olaszországról és kormányszövetségeseiről beszélgessenek vele. Arra a kérdésre, Tajani szerint jó lenne-e még egyértelműbb elkülönülést jelezni a populista jobboldaltól, az olasz vezető politikus elmondta:

A Patrióták Európáért kisebbségben vannak, így nincs nagy befolyásuk Európában, különösen az Európai Parlamentben”

– mondta Tajani, majd úgy folytatta: „Orbán olyan miniszterelnök, aki mindig a borotvaélen táncolta a politikai játékát. Nem hiszem, hogy ez valaha is az európai rendszer felbomlását okozza, mert lehetnek problémák, de végül soha nem fog tönkremenni. Magyarország baráti ország, szerintem ne bojkottáljuk. Meg kell beszélnünk és meg kell győznünk Magyarországot jó indokainkról, amikor tőlük eltérő elképzeléseink vannak, akár Ukrajnáról is, amit továbbra is meg kell védenünk. Nem hiszem, ismétlem, hogy a Patrióták Európáért ennyire befolyásosak lennének.”

Arra a kérdésre, hogy „Meloni elszakadása az olyan vezetőktől, mint Orbán”, vajon a politikai érettség jele-e, Tajani egyértelműen kijelentette, hogy ez a nagy politikai pragmatizmus jele.

Az olasz miniszterelnöknek figyelembe kell vennie, hogy milyen az országa, milyen az azt támogató többség. Ezért egy nemzet vezetőjeként tevékenykedik, nem párttitkárként. Régóta reménykedtem a népet támogató, liberális és konzervatív emberek összefogásában”

– zárta.