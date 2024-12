Robinson Crusoe – most akkor túlélni akarsz vagy csak játszadozni?

Azt pedig ezúttal is külön kiemelném, hogy a Gémklub mennyire élen jár Magyarországon a társasjátékos kiadások minőségében, hiszen A tudattalan mélyén villámgyors kiadásán túl a Robinson Crusoe-nál még az eredetileg Gamefound-exkluzív, rendkívül igényes Kalandok könyve is teljesen magyarul került a boltokba. Limitált számban, de akkor is. Látszik, hogy hazánk legnagyobb kiadója tényleg rengeteg energiát és pénzt fektet abba, hogy minden igényt kiszolgáljon, amiért a játékosközösség is kellően hálás.