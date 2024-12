Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

„Na, és akkor a mai megannyi kellemes dolog után némi kellemetlenebb. Puzsér Róbert tegnapi őrjöngéséhez nehéz észrevételt tenni, mert turbulens dührohamból szinte képteéenség kihámozni bármit is, ami tárgyszerű lenne, de amit mégis, abból nem igaz semmi, de az ég egy adta világon semmi. Sem a finanszírozás, sem az, hogy szegény Konok megfélemlítve közlekedik az ÖT stúdiójában, de egyszersmind már a malibui nyaralását szervezi, attól meg már köpni-nyelni sem tudok, hogy én valamikor gyurcsányista lettem volna. Nem nagyon szeretek perekhez folyamodni nyilvános purpárlék miatt (egyszer fordult elő ilyesmi 20 év alatt, azt meg is nyertem), de ha így folytatja kénytelen leszek, meg azokkal szemben is, akik az ökörségeit átveszik. A héten amúgy fogok egy interjút adni, ami jövő hét elején megjelenik a Média1-en, abban benne lesz minden. Visszatérve a háborodotthoz: értem, hogy akik ott vannak vele a stúdióban nem ápolók, de mégis célszerűbb lenne lefogni szegény dühöngőt. Vagy emelni az adagját, vagy csökkenteni a másmilyen adagot.”