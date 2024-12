Orbán Viktor: együttérzünk a német néppel, van összefüggés az illegális migráció és a terrorcselekmények között, ezért nem engedjük be az illegális migránsokat

Mint hozzátette: „talán úgy illendő, hogy egy-két napot várjunk a politikai következmények levonásával”, azonban rámutatott: „ezek a jelenségek csak azóta léteznek Európában, mióta migrációs válság lett. Az nem kétséges, hogy van összefüggés a Nyugat-Európában megváltozott világ, az oda beáramló migráció, különösen az illegális migráció és a terrorcselekmények között”.

„Korábban ilyen nem volt, most pedig van, ezért Magyarország ebből azt a tanulságot tudja levonni, hogy következetesen ki kell tartania amellett, hogy nem szabad megengedni Magyarország átalakulását egy olyan világgá, amelyben ilyesmi megtörténhet” – húzta alá a miniszterelnök.

A magyar uniós elnökségről

Sikeres elnökségen van túl Magyarország – szögezte le a kormányfő, valamint a baloldal által „elszigeteltséget” emlegető nyilatkozataira is reagálva humorosan rámutatott: „ilyen »elszigeteltséget« még életemben nem láttam, mint amiben mi szenvedtünk az elmúlt fél évben:

itt volt a fél világ Magyarországon, Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseményét tartottuk, és a munkánk végén pedig még az ellenfeleink is gratuláltak az elvégzett munka mennyiségéhez és minőségéhez”– emlékeztetett a kormányfő.

Mint a miniszterelnök részletezte: kétféle elnökség lehetséges azEU-ban: bürokratiks és politikai elnökség. A magyar kormány az utóbbit választotta, azaz nem csak a szokásos ügyeket vigye előre, hanem politikai döntéseket is hozott.

Az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyar elnökségnek a háború kapcsán „meg volt kötve a kezünk, hiszen az Európai Unióban nincs konszenzus annak megoldása kapcsán, így a magyar elnökség nem léphetett fel ebben az ügyben, azonban utólag már senki nem vitatja, hogy:

Magyarországnak joga és szerintünk kötelessége is volt békemiszsiókat indítani.”

A schengeni övezet bővítéséről szólva a kormányfő rámutatott: a bolgár és román schengeni csatlakozást 13 éve blokkolták, „ezt kellett föloldlani sok tárgyalással és megegyezéssel és

végül minden országgal, amely korábban blokkolta a schengeni övezet bővítését, meg tudtunk állapodni, föladták korábbi magatartásukat, és megnyílt az út Románia és Bulgária előtt a schengeni övezetbe”.

A két ország csatlakozásának pedig a kormányfő szerint olyan jótékony következményei is lesznek a magyarok számára, amelyekre most még nem is gondolunk, de „ha valaki összehasonlítja az életet Magyarország nyugati határán ma azzal az élettel, ami ott húszegynéhány évvel ezelőtt volt, akkor világos a különbség.”