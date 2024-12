Orbán Viktor Brüsszelből értékeli a magyar elnökséget

A Tanács elnöke szerint Európa külpolitikáját arra az alapra kell építenie, hogy a világ multipoláris, és el kell távolodnia a „túlegyszerűsített” (e szó kimondásába a gyenge közepes angolsággal megáldott tanácselnök kissé belebonyolódott) koncepcióktól, mint például a Globális Dél. Az Egyesült Államokkal pedig Costa „pragmatikus együttműködésre” készül, miközben az Egyesült Királysággal még erősítené is a kooperációt.

Szíria kapcsán Costa a békés átmenet jelentőségét hangsúlyozta, valamint a vallási és etnikai kisebbségek védelmének fontosságát emelte ki.

Elmondta: most gazdasági kérdésekről nem ejtettek szót, de a versenyképesség a márciusi csúcsnak fontos témája lesz.

Ezzel adta át a szót – idézet – „Ursulának”.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elmondta: mivel Vlagyimir Putyin megkettőzte erőfeszítéseit a harcmezőn, Ukrajna támogatásának különös jelentősége van. A világ szeme Európán van, s Ukrajnát „az erő pozíciójába” kell juttatnunk. Elismerte azonban: „kapacitáshiány” van az ukrán energetikai rendszerben, melyet Oroszország folyamatosan támad, így annak javításáról, decentralizációjáról intézkedni kell, „nekünk kell felkapcsolva tartani a villanyt Ukrajnában”. „Ha Ukrajna továbbra is ilyen jól dolgozik, akkor jövőre megnyithatjuk az első klasztert, és az év során továbbiak is jöhetnek” – mondta el az ukrán EU-csatlakozásról Von der Leyen.

Szíriáról Von der Leyen elmondta: „még nem dőlt el”, hogy mit hoz az új kormány, védi-e a kisebbségeket, Európa viszont „megteszi a magáét, hogy támogassa Szíriát ebben a kritikus fontosságú elágazásban”.

Bejelentette azt is, hogy az EU az új szíriai vezetés kulcsfontosságú szereplőjével, az iszlamista HTS-szel kommunikációs vonalat nyitott,

eltérően az Aszad-rezsimmel, mellyel nem kooperáltak, nem kommunikáltak és nem is támogatták azt. Jelezte: az EU már most is Szíria legnagyobb adományozója, a segély Jordánián és Törökországon keresztül jut oda. A szír menekültek hazatérésének lehetőségéről elmondta: továbbra is „volatilis” a helyzet, a menekültek visszatérésének önkéntes alapúnak, biztonságosnak és méltóságteljesnek kell lennie.