Orbán a Mandinernek: Nem fizetjük ki Brüsszelnek a migrációs bírságot, sőt, perelünk

Az illegális migránsok Brüsszelbe buszoztatásáról

A migrációs bírság kapcsán a kormányfő lapunknak úgy fogalmazott: „azt kértem a miniszter úrtól (Gulyás Gergelytől – a szerk.), hogy a buszok folyamatosan melegítség a motorokat,

bármelyik pillanatban előállhat egy olyan helyzet Brüsszel részéről, hogy csak egy módon tudunk válaszolni.

Fölpakoljuk őket, aztán egy one way ticketet, egy oda szóló jegyet a kezükbe nyomunk és lehet menni vonattal, vagy ha kell, elvisszük őket busszal is, persze jogszerű körülmények között. Erről egyáltalán nem tettünk le, ha kell, be fogjuk vetni ezt az eszközt is” – szögezte le a kormányfő.

Azonban aláhúzta: „mi ezt nem öncélú okból csináljuk, hogy provokáljuk Brüsszelt, hanem világos jelzésekez adjunk, hogy meg fogjuk magunkat védeni. Minden egyes terrorcselekményél, mindenki úgy érzi néhány napig, hogy ez a helyes politika. Megnézi ezeket a képeket, amiket látunk és azt mondja: »na de az én gyerekem is szokott menni karácsonyi vásárba, nem? Elmegy a feleségemmel, aztán fölhívnak, hogy meghaltak, mert valaki... Hogy?«” – hozta fel példaként a miniszterelnök.

„Nyilvánvaló, hogy amikor a terrorcselekmények bekövetkeznek, mindenki látja, hogy a migrációnak mi a tényleges kockázata, súlya, és én nem szeretném, hogy ahogy a terrorcselekményektől időben távolodunk, a migráció súlya, következménye, felelőssége csökkenne az emberek fejében” – fejtette ki.

„Lehet, hogy a migrációs nyomás időnként kisebb a magyar határon, máskor meg nagyobb, de a történelmi léptékű fenyegetés, amiben élünk, az óriási és állandó” – húzta alá Orbán Viktor.

„Mindig meg fogjuk magunkat védeni, mert ezt nem szabad megengedni”

A pénteki terrortámadást felidézve a kormányfő rámutatott:

Brüsszel Magdeburgot akar csinálni Magyarországból, rá akarja kényszeríteni a magyarokra,

és a német kormány ebben nem véd meg bennünket, Weber úr az élen jár ebben Brüsszelben”. „Rá akarnak erőltetni Magyarországra egy olyan migrációs szabályozást, amelynek a kockázata kiveri a szemünket” – fejtette ki Orbán Viktor.