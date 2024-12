Meghúzták a váratlant Amerikában: egyre jobban bíznak Magyarországban

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Míg Magyarország hosszú távú devizaadósságának besorolása változatlanul a BBB kategóriában maradt, a Fitch Ratings az eddigi negatívról stabilra javította az adósbesorolásához tartozó kilátást – adta hírül a Bloomberg. Az amerikai gazdasági portál szerint a lépés megkönnyebbülést jelenthet a befektetők számára, miután a magyar pénzügyek miatti aggodalom a forintot kétéves mélypontra lökte az euróval szemben.

A Moody's Ratings a múlt héten csökkentette Magyarország adósságkilátásait, arra hivatkozva, hogy az Orbán-kormánynak egyre kevesebb esélye van arra, hogy az Európai Unió által befagyasztott forrásokat lehívja.

Emiatt sok elemző arra számított, hogy a Fitch is követni fogja ezt a példát. A hitelminősítő kifejtette, hogy a politikai megfontolások továbbra is korlátozni fogják Magyarország teljes körű hozzáférését az uniós forrásokhoz, ugyanakkor felhívták a figyelmet a fiskális és monetáris politikák közötti összhang javulására, valamint az óvatos monetáris lazításra. 2026 tavaszán esedékes általános választások előtt továbbra is bizonytalanság van a kormány politikáját illetően.