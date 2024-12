„Ma az jelenti az igazi lázadást, ha valaki patrióta és nemzeti gondolkodású” – a Fidelitas új elnöke a Mandinernek

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád. Belső kép: Fidelitas Facebook-oldala

November 16-án tartotta meg tisztújító kongresszusát Magyarország legnagyobb és legrégebbi múltra visszatekintő politikai ifjúsági szervezete, a Fidelitas Debrecenben. A küldöttek Mohácsy Istvánnak, korábbi országos alelnöknek szavaztak bizalmat két évre. Mik az új elnökség főbb célkitűzései? Elérik-e a főbb kormányzati üzenetek a fiatalokat? Mit lehet tenni a Magyar Péter-jelenség ellen? Többek között ezekről kérdeztük a szervezet új vezetőjét.

***

Mióta érdekel a közélet? Hogy kerültél kapcsolatba a Fidelitas-szal?

Röviden magamról: Mohácsy István vagyok, 28 éves, ikres édesapa, kislányaim másfél évesek. Nemzeti gondolkodású, református családban nőttem fel. Szüleim vállalkozók, így gyerekkoromtól azt láttam, hogy a munka fontos és magától értetődő dolog. Az első, számomra meghatározó közösség a biatorbágyi református közösség ifjúsági csoportja volt. Ott folyamatosan szerveztünk programokat, és úgy alakult, hogy több, hozzám hasonlóan, a közélet iránt is érdeklődő fiatal is volt a csapatban. A Fidelitas-ba nagyon fiatalon, 2011-ben, 14 éves léptem be, majd rá három évre váltottam a helyi csoport élén Tálas-Tamássy Richárdot. Ezután egyre több megyei és országos rendezvényen vettem részt, és egyre inkább azt éreztem, hogy még többet és többet szeretnék tenni a közösségemért, ezen keresztül a hazámért, a nemzetemért. Előbb megyei elnök, majd országos alelnök lettem, félévvel ezelőtt Farkas Dániel, az életkora miatt leköszönő elnök (a Fidelitas-ban 35 év a korhatár – szerk.) kért fel arra, hogy legyek az utódja a Fidelitas élén.

Mindig büszkén mondom el, hogy a Fidelitasnak nálunk családi vonatkozása is van: feleségemmel való megismerkedésemet is a Fidelitas és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közötti együttműködésnek köszönhetem. A feleségem kárpátaljai és ez a mostani időkben még nagyobb jelentőséggel bír, mint korábban.