Vagány dolog kiállni a nemzeti és családi értékek mellett

A kinevezése óta eltelt bő két hónapban mennyire sikerült feltérképeznie a területet és egyeztetni a kapcsolódó szervezetekkel?

A családügy a politikai közösségünk szívügye. Ezt már az első Orbán-kormány intézkedései egyértelművé tették, gondoljunk csak a családi adókedvezmény bevezetésére, amelyet a baloldal később lebontott. 2010-ben ismét a családok kerültek a kormányzás fókuszába. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, amikor megkaptam a felkérést erre a feladatra. Nem számítottam rá, szerettem a parlamenti államtitkári munkakörömet az Energia­ügyi Minisztériumban, ráadásul izgalmas időszakban, kiváló együttműködésben dolgoztunk Palkovics László, majd Lantos Csaba miniszterrel. Az itteni első napomon találkoztam Hankó Balázs tárcavezetővel, majd az államtitkárság vezetőivel, akikkel a távlati célok után átbeszéltük az aktuális feladatokat. Meglehetősen komplex területről van szó, a családok ügye a társadalom egészét érinti. A családszervezetek stratégiai szövetségeseink, velük külön is találkoztunk, hiszen kíváncsi voltam rá, milyen ötleteik, javaslataik vannak. Bárhol járok, törekszem rá, hogy az ott élő családokkal is beszélgessek. Szeretem megkérdezni, ki hogyan tudta igénybe venni a családtámogatási intézkedéseket, milyen tapasztalatai, meglátásai vannak, hogyan tudnánk több családnak még többet segíteni. Hasznomra válik, hogy egyéni országgyűlési képviselő is vagyok, a választókerületemhez 42 település tartozik. Bár családpolitikával dedikáltan csak augusztus óta foglalkozom, úgy nőttem fel, hogy a család a nemzet alapja, a legkisebb településeink magja. Amióta képviselő vagyok, folyamatosan találkozom a választókerületemben élő családokkal, ismerem az örömeiket és a gondjaikat.