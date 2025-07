Egymillió gyermekes családot érint a családi adókedvezmény emelése

Arról is beszélt, hogy ha a korábbi nyilatkozatot a gyermekek száma alapján tették meg, nem szükséges új nyilatkozat a július 1-jétől megemelkedett kedvezmény miatt. Ha viszont az összeget jelölték meg, célszerű új nyilatkozatot tenni, hogy a magasabb kedvezményt már a havi adóelőlegből is érvényesíteni lehessen – részletezte, hozzátéve, hogy a többlet az éves adóbevallásban is visszaigényelhető majd. Az új nyilatkozatot legkésőbb a júliusi bér kifizetése előtt érdemes megtenni, még július elején vagy közepén, hogy az emelt kedvezmény zavartalanul érvényesüljön – javasolta.

A családi adócsökkentésnek itt még nincs vége, hiszen októbertől jön a háromgyermekes anyák, januártól pedig a kétgyermekes anyák adómentessége –mondta Koncz Zsófia.

(MTI)

Nyitókép: Mandiner/ Földházi Árpád

