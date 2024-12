Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

„Nem sokkal azután, hogy nála jártam, Lentulai Krisztiánt a gyerekével fenyegették meg a biztosan-nem-tiszások.

Örülök, hogy feljelentést tett, mivel egyrészt ezt nem szabad hagyni, másrészt pedig így talán kiderül, hogy nem »Tóni« kétezer titkosügynöke csinálja ezt internetblokkoló kémtollakkal, hanem redditen tenyésző zsebnácik hergelik bele magukat az egyre erőszakosabb viselkedésbe.

És bár rég föladtam azt a törekvésemet, hogy bárkit is meggyőzzek Magyar Péter többre hivatott támogatói közül, az egykor baloldali, liberális, humanista, okos és tisztességes emberek közül, akik mára az orbanofóbia és a finanszírozás okán MÉG EZT SEM tartják soknak (jó, mondjuk a meleggyűlölő és xenofób Márki-Zaynak is dolgoztak, ez csak pár újabb lépcsőfok a pincébe lefelé), de azért rögzítsük ezt a tényt.

Be fogtok menni a stúdióitokba és elmondjátok, be fogtok menni a szerkesztőségeitekbe és megírjátok, hogy mit nektek a Lentulai gyerekének az élete, mikor a diktatúra tombolva földoktorizza Orbán Balázst és még mindig nem csatlakoztunk a csodálatos Európai Ügyészséghez sem, na erről beszéljünk inkább, ugye. Nem fog és nem tud kiesni a szátokon egy olyan egyszerű, egyértelmű, whataboutism nélküli, nem elinflált és idézőjelek nélküli mondat, hogy Lentulai gyerekét sem lehet fenyegetni. Mert jaj, ez a fajta tisztességes és emberi magatartás oda vezetne, hogy az általatok is kiszolgált őrjöngők a végén beírják, hogy megvonom meg leiratkozom meg másnakazegyszázalékom meg jólfizetatóni.

Nézzétek meg, kit akartok trónra emelni. Kicsit sem vagytok jobbak azoknál, akik ellenében ezt az egészet elkezdtétek.”

***