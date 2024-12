A vidék itt távoli városokban élő teljhatalmú urakat jelent, az ő számukra próbálják állami forrásból megépíteni az infrastruktúrát, amiből magánjövedelmüket szaporíthatják.

Végső soron tehát 2024 is a nagyurak éve volt. Kérdés, hogy valóban a közszolgáltatásokról fog-e szólni a 2026-os választásokig hátralévő két év, és addig is képesek vagyunk-e elképzelni a közszolgáltatások olyan átalakítását akár a NER leváltása után, akár a jelenlegi rendszerben, ha rá tudja kényszeríteni a saját kiugrott embere, ami a társadalmat (is) szolgálhatja? Vagy abban maradunk, amit mindenki tud, aki közszolgáltatásokat próbált igénybe venni: az állapotok tarthatatlanok, és csak reménykedhetünk abban, hogy valaki majd lekaparja a zsírra szállt port?”

Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images